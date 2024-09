Sztab kryzysowy we Wrocławiu. Kierwiński: Nikt nie zostanie bez pomocy

Powódź w Polsce

Sztab kryzysowy w Wrocławiu. Obecni są: premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak, Jan Grabiec z KPRM oraz wojewodowie terenów zalewowych. Na posiedzeniu sztabu powodziowego pierwszy raz obecny był Marcin Kierwiński, którego to premier powołał na stanowisko pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi. Podczas posiedzenia sztabu raporty zdawali wojewodowie. - Widać ogrom strat, z którymi będziemy się mierzyć - stwierdził Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. walki z powodzią. Co w najbliższych dniach przede wszystkim będzie robił świeżo powołany pełnomocnik? - Przez najbliższe dni będziemy ustalać priorytety, by jak najszybciej przywrócić funkcjonalność uszkodzonych obiektów, terenów - powiedział Marcin Kierwiński. Pełnomocnik zapewnił, że będzie z wojewodami w codziennym kontakcie. - Nikt nie zostanie bez pomocy, bez wsparcia. To jest nasze zadanie. Zrobimy to jak najszybciej, jak najsprawniej - powiedział Marcin Kierwiński.

Tomasz Siemoniak dodał, że teraz przedstawiciele rządu będą ustalać, co w jakiej kolejności będzie remontowane i ile dokładnie pieniędzy na to potrzeba. Samorządowcy wraz z wojewodami mają przygotowywać specjalne listy obiektów do odbudowy.

Premier Donald Tusk zaznaczył, że powodzianie nie mogą zostać bez dachu nad głową. Samorządy wraz z wojewodami muszą zapewnić im godne warunki do życia dopóki nie będą mogli zamieszkać w swoich domach.

