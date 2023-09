i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Agnieszka Pomaska

wybory w polsce

Koszmarne bluzgi na aucie Agnieszki Pomaski?! "To wypier*****”! Kandydatka KO zapowiada pozew

pmar 9:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Agnieszka Pomaska startuje do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku. Tymczasem w weekend w mediach społecznościowych zaczęło krążyć zdjęcie, kolportowane głównie przez polityków i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, sugerujące dość duże braki w dobrych wychowaniu kandydatki. Jak sugerowano, pokazując zdjęcie Agnieszki Pomaski obok auta z wielce wulgarnym napisem „Głosowałeś na PiS? To wypier*****”, to właśnie nim przemieszcza się ona w trakcie kampanii wyborcze. Posłankę mocno te oskarżenia zabolały, i już zapowiedziała złożenie pozwu wyborczego!