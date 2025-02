Co z milionami dla PiS? Nowy ruch Andrzeja Domańskiego! Napisał do PKW

Donald Tusk już raz w historii stał na czele rządu. Było to w okresie od 16 listopada 2007 do 22 września 2014 roku. Potem opuścił politykę, ale powrócił i z znów zamarzył o władzy. W 2023 roku 13 grudnia Donald Tusk znów został premierem, ale po ponad roku od przejęcia władzy nie ma powodów do radości. Najnowszy sondaż jasno pokazuje, co o obecnej władzy myślą Polacy. Okazuje się, że nie są to pozytywne wieści.

Polacy ostro o rządzie Tuska. Ta ekipa nie ma dobrej opinii

W sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla RMF FM zostało badanym postawione następujące pytanie: "Czy jest Pan(i) zadowolony (a) z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska?". Okazuje się, że ponad połowa nie jest zadowolona z działań ekipy Tuska, a dokładnie rozkłada się to tak: 7 procent badanych ocenia rząd "zdecydowanie pozytywnie", natomiast 24 proc. - "raczej" pozytywnie. Natomiast negatywnie rząd ocenia 57 proc. z czego "zdecydowanie źle" ocenia ludzi Tuska 33 proc. badanych, a 24 proc. ocenia rząd "raczej" negatywnie. 12 proc. osób zaś odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Ocena rządu wg wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania

Sprawdzono też podejście do działań rządu, patrząc na wiek badanych. "Raczej dobrze" i "zdecydowanie dobrze" - tak rząd Donalda Tuska ocenia 39 proc. najstarszych wyborców i 37 proc. najlepiej wykształconych. Zdecydowanie bardziej surowo oceniają rząd osoby z wyksztalceniem zawodowym, bo niemal 70 proc. osób z wykształceniem zawodowym oaz niemal dwie trzecie mieszkańców wsi.

Wyborcy KO za rządem, a PiS mocno przeciw

Jeśli chodzi o ocenę rządu, gdy patrzymy na wyborców konkretnych partii, to źle ocenia rząd Donalda Tuska 90 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a dobrze ocenia aż 77 proc. Polaków popierających Koalicje Obywatelską.

Przy okazji warto wspomnieć niedawny sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Zapytaliśmy w nim, których ministrów powinien wymienić premier, który sam zapowiedział, że do zmian w rządzie dojdzie. Jak mówił: - To będzie zmiana systemowa, będzie mniej ministrów, rząd będzie jednym z najmniejszych w Europie – zapowiadał Donald Tusk.

We wspomnianym sondażu najgorzej wypadli minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (48 l.), minister rolnictwa Czesław Siekierski (73 l.) oraz minister zdrowia Izabela Leszczyna (63 l.).

