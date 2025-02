Polacy chcą dymisji ministrów: klimatu, rolnictwa i zdrowia. Kogo odwoła Donald Tusk?

- Zarówno minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oraz minister rolnictwa Czesław Siekierski szefują resortom, które niezbyt intensywnie komunikują swoje działania. Z kolei minister Nowacka znalazła się wysoko na tej liście, bo jej resort komunikuje bardzo intensywnie, ale też prowadzi projekty nieco kontrowersyjne, w szczególności, gdy mówimy o religii. Co do minister zdrowia, to kto by tym ministrem nie był, nigdy nie będzie postacią lubianą, bo nawet jeśli służba zdrowia się poprawia, to większość powie, że jest źle, a odpowiedzialność spada na ministra - ocenia dr Olgierd Annusewicz, politolog z UW.