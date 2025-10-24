Sprawa Andrzeja Dudy w sądzie! Już dziś rozprawa

OMZRiK pozywa byłego prezydenta Andrzeja Dudę za jego wypowiedź dotyczącą filmu "Zielona granica" Agnieszki Holland.

Prezydent Duda bronił użycia hasła "Tylko świnie siedzą w kinie" przez Straż Graniczną, zarzucając filmowi "oczernianie polskich funkcjonariuszy".

Film "Zielona granica" nagrodzony w Wenecji, przedstawia złożoność kryzysu na granicy polsko-białoruskiej z różnych perspektyw.

Sprawdź, jakie konsekwencje może mieć ten pozew i jak potoczą się dalsze losy sprawy.

We wrześniu 2024 roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował o złożeniu pozwu przeciwko ówczesnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Powodem pozwu była jego wypowiedź w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info, wyemitowanym 20 września 2023 roku.

Słowa Andrzeja Dudy

W trakcie wspomnianego programu Andrzej Duda stwierdził, że nie dziwi się użyciu przez Straż Graniczną sloganu "Tylko świnie siedzą w kinie" w odniesieniu do osób, które wybrały się na seans filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Prezydent wyraził ubolewanie z powodu realizacji filmu, który – jak zaznaczył, opierając się na zasłyszanych opiniach, a nie na własnym obejrzeniu – w jego ocenie "oczernia polskich funkcjonariuszy", przedstawiając ich "jako niemal sadystów".

Były prezydent podkreślił, że funkcjonariusze Straży Granicznej "wykonują swoje obowiązki, strzegą granicy RP i bezpieczeństwa Polaków", a także "granicy UE i strefy Schengen", realizując tym samym międzynarodowe zobowiązania. Zaznaczył, że chronią oni Polskę przed "akcją hybrydową", prowadzoną przez "wrogo nastawione" państwo, działające w porozumieniu z Kremlem.

- To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, pokazuje ich w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: "tylko świnie siedzą w kinie” - stwierdził.

Pozew złożony przez OMZRiK wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na piątek na godzinę 9:00 i odbędzie się w trybie zdalnym.

Film "Zielona Granica"

Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września 2023 roku na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury. Reżyserka Agnieszka Holland podczas konferencji prasowej w Wenecji wyjaśniła, że film "opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej", przedstawiając perspektywy polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu. Podkreśliła, że celem było "uchwycenie tego tematu w całej jego złożoności" oraz "udzielenie głosu tym, którzy są go pozbawieni". Holland dodała również, że twórcy "nie chcieli uprawiać propagandy sprawiedliwości", lecz zależało im na "odzwierciedleniu, jak trudne są wybory, których dokonujemy".

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Andrzej Duda:

Sonda Czy uważasz, że Andrzej Duda przesadził ze swoją wypowiedzią? Tak Nie Trudno powiedzieć