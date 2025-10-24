Komorowski rozumie Dudę, a Ziobro cieszy się, że odchodzi z polityki. Zaskakujący komentarz wiceprezesa PiS

Andrzej Duda, były prezydent, dołączył do Rady Nadzorczej spółki finansowej ZEN.com, co wywołało różne reakcje.

Podczas gdy Bronisław Komorowski rozumie decyzję Dudy, Zbigniew Ziobro ma odmienne zdanie.

Czy to początek nowej kariery byłego prezydenta, czy tylko sposób na dorobienie do emerytury?

To normalne, że dorabia

Prezydencka emerytura to 75% wynagrodzenia głowy państwa. Na ten moment to niespełna 14 tysięcy złotych. Przy takich wpływach dorabianie, zdaniem Bronisława Komorowskiego, jest zupełnie zrozumiałe. -Też to robię na różne sposoby. Pan Andrzej Duda wpadł na pomysł pójścia do biznesu i życzę mu powodzenia. Każdy ma prawo dbać o poziom własnego życia – przekonuje były prezydent. Komorowski twierdzi, że współpraca z komercyjnymi przedsięwzięciami nie przekreśla wcale szans na działalność publiczną w przyszłości. -To może być ryzykowny ruch, ale wcale nie musi. Na dzisiaj pan Duda nie ma pomysłu na polityczne zaangażowanie, w przyszłości może się to jeszcze zmienić- mówi jego były rywal.

Zaskakujący komentarz Ziobry

Co ciekawe zdecydowanie mniej zrozumienia dla biznesowej kariery Andrzeja Dudy ma Zbigniew Ziobro (55 l.). - Kompletnie mnie ona nie interesuje. Dobrze, że pan Andrzej Duda już przestał się zajmować polityką. Chociaż oczywiście dobrze mu życzę– powiedział wiceprezes PiS w "Sednie Sprawy" Radia Plus.

Ziobro dodaje, że miał istotny udział w tym, że były prezydent trafił do polityki. - Przypomnę, że to ja zaproponowałem mu, żeby został wiceministrem sprawiedliwości. Był moim zastępcą. Wprowadzałem go często w arkana polityki. A zrobiłem to właśnie wierząc, że kiedyś będzie mógł dobrze służyć Rzeczpospolitej - przypomina, a pytany, czy żałuje swoich decyzji sprzed lat odpowiada bardzo lakonicznie i niejednoznacznie. - To jest na inną rozmowę - ucina Ziobro.

Były prezydent został członkiem Rady Nadzorczej spółki ZEN.com, specjalizującej się w usługach finansowych. Nie wiadomo ile zarobi na tym stanowisku, eksperci mówią o kilkudziesięciu tysiącach złotych miesięcznie.

