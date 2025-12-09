Przydacz o Sikorskim: „Może przestanie tak agresywnie atakować prezydenta”

Przydacz o „agresywnych atakach” Sikorskiego

Spotkanie po świętach? „Emocje muszą opaść”

„Paraliż polskiej służby zagranicznej”

„Może przestanie tak agresywnie atakować prezydenta”

Przydacz ocenia, że spotkanie jest możliwe, ale pod jednym warunkiem:

– Myślę, że z ministrem Sikorskim do spotkania dojdzie, ale raczej planowaliśmy takie spotkanie, bo ono będzie dotyczyć także i sprawy paraliżu polskiej służby zagranicznej, którą spowodował minister Sikorski – powiedział.

Dodał, że „okres świąteczny lub poświąteczny” może okazać się odpowiednim momentem.

„Emocje muszą opaść”

Przydacz przekonywał, że po świętach atmosfera może się uspokoić:

– Kiedy może też emocje od nieco opadną i minister Sikorski przestanie tak bardzo agresywnie atakować Pałac Prezydencki. Może ta atmosfera świąteczna uspokoi jego emocje i wtedy będzie bardziej skory do kompromisu – stwierdził.

„Kompromis możliwy”

Były minister podkreślił, że prezydent jest gotowy rozmawiać:

– Kompromis jest możliwy i my jesteśmy na to otwarci – podkreślił.

„Musi chcieć wrócić do dobrej tradycji”

Przydacz zasugerował, że Sikorski sam odpowiada za impas:

– Minister Sikorski musi chcieć powrócić do dobrej tradycji, która przez 30 lat III RP funkcjonowała, z którą chce zerwać w ostatnim czasie, nie potrafiąc się dogadać ani z prezydentem Dudą, ani jak widać z prezydentem Nawrockim – zaznaczył.

Na razie nie ma oficjalnej daty spotkania między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Z wypowiedzi Marcina Przydacza wynika jednak, że Pałac Prezydencki czeka na „spokojniejszą atmosferę” i powrót do „dobrej praktyki” relacji między prezydentem a resortem dyplomacji.

Jeśli rozmowy rzeczywiście odbędą się po świętach, ich wynik może być pierwszym sprawdzianem politycznej współpracy pomiędzy nową głową państwa a MSZ i testem, czy obie strony są gotowe na kompromis, o którym mówi publicznie były wiceszef MSZ.

