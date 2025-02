Rekonstrukcja rządu? Hołownia ujawnia: nie ma żadnych rozmów

Wicepremier Krzysztof Gawkowski (Lewica) zapowiedział w Radiu Zet, że po wyborach prezydenckich nastąpi "rekonstrukcja rządu, i pewnie będzie mocna". Według niego, dojdzie do połączenia niektórych ministerstw. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w Polsat News, że struktura administracji centralnej wymaga reorganizacji, jasnego podziału kompetencji, a ze zmianami nie trzeba czekać do wyborów prezydenckich. W jego opinii, brakuje ministerstwa gospodarki. Pytany o tę kwestię we wtorek przez dziennikarzy marszałek Sejmu zapewnił, że w koalicji "nie ma żadnych rozmów ani planów w tej sprawie". - Nie było żadnego spotkania w tej sprawie. Nic się w tej sprawie nie dzieje - powiedział Hołownia.

- Są przypuszczenia, że wybory prezydenckie będą miały taką grawitację, która jest w stanie sporo pozmieniać na scenie politycznej, ale nie ma w tej sprawie żadnych ustaleń i żadnych procesów, które się toczą - dodał.

Rekonstrukcja rządu w 2024 roku

Do ostatniej głębszej rekonstrukcji rządu (pomijając powołanie nowych ministrów w miejsce ustępujących) doszło w maju ub. roku w związku ze startem ministrów do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Siemoniak zastąpił Marcina Kierwińskiego na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji, Hanna Wróblewska stanęła – zamiast Bartłomieja Sienkiewicza – na czele resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Nowym ministrem aktywów państwowych został Jakub Jaworowski, zastępując Borysa Budkę. Za Krzysztofa Hetmana ministrem rozwoju i technologii został Krzysztof Paszyk.

Ustawa o działach administracji rządowej pozwala łączyć, w zależności od potrzeb, poszczególne działy, jak budownictwo, gospodarka, rolnictwo, administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, informatyzacja, sprawiedliwość, w ramach kompetencji jednego ministerstwa.

