Czy rząd Tuska skutecznie walczy z drożyzną? Opinie Polaków nie są dla niego korzystne

Masło cenowym rekordzistą

Ceny masła rosną. „Rzeczpospolita” poinformowała, że w styczniu w sklepach kostka masła kosztowała średnio 7,6 zł (przed rokiem 5,9 zł). Dodatkowo o 11,6 proc. spadła liczba promocji na ten produkt - wynika z opracowania UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix w oparciu o analizę danych o cenach masła z 540 sklepów. - Co do prognoz cen masła, to przyszedł czas na wyznaczenie nowego progu psychologicznego - 12 zł w cenie regularnej i nie mniej niż 8,99 zł w promocji. Myślę, że ten poziom osiągniemy do Wielkanocy – powiedział Piotr Biela z Grupy Blix, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

Nie będzie 12 zł za kostkę

Z kolei ekonomista Marek Zuber, w rozmowie z „Super Expressem” twierdzi, że tak wysokiej ceny nie będzie, bo nie ma ku temu przesłanek rynkowych. - Po przekroczeniu ceny 10 zł za kostkę w zeszłym mroku, mieliśmy spadek. Uważam, że producenci nie podwyższą cen ponad poziom 7,50 zł. Chyba, że dojdzie do nasilenia czynnika spekulacyjnego i chęci nakręcenia wiary we wzrost cen, co napędzi konsumpcję na polskim rynku. Konsumenci powinni dać czerwoną kartkę handlowi i nie kupować drogiego masła, przerzucić się na margarynę. Jeśli napędzimy panikę, sami doprowadzimy do wzrostu stawek. Tak było np. w 2012 r. gdy Polacy wykupili cukier ze sklepów, a cena kilograma przekroczyła 10 zł – przypomina Zuber.

Ceny masła mogą spadać

W 12 zł za masło nie wierzy też Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska. - Ceny masła w hurcie wyraźnie spadają ze względu na osłabienie popytu - konsumenci ograniczyli zakupy przy wysokich cenach. W ujęciu rocznym ceny cały czas silnie rosną, ale porównujemy je z miesiącami kiedy ceny były niskie. Moim zdaniem patrząc na to co się dzieje na światowym rynku w hurcie w ciągu kilku miesięcy pojawi się przestrzeń do spadku cen masła w Polsce w ujęciu miesiąc do miesiąca – ocenia Olipra.

W grudniu, w związku z wysokimi cenami masła, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wyprzedała jego zapasy zgromadzone w magazynach. To niewiele pomogło. Czy rząd skutecznie walczy z drożyzną? - takie pytanie zadał Polakom Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Aż 73 proc. z nas uważa, że działania rządu są niewystarczające.

Czy rząd skutecznie walczy z drożyzną? Tak 17 proc. Nie 73 proc. Nie mam zdania 10 proc.

Badanie wykonano w dniach 8-10 lutego na próbie 1077 Polaków.

Autor: