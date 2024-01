i Autor: PAP/Marcin Obara

specjalny list

Kościół reaguje ws. Kamińskiego i Wąsika! Abp Gądecki prosi ich o zaprzestanie głodówki

jot | PAP 20:38

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wystosował list do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w którym zobowiązał się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u ministra sprawiedliwości. Zaapelował też do nich o zaprzestanie protestu głodowego.