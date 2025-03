Emerycie, szczepionki przeciw półpaścowi i wirusowi SRV wkrótce będą za darmo!

Ostre słowa Muska do Sikorskiego [NOCNA ZMIANA - 12 MARCA]

Lista refundacyjna aktualizowana jest co kwartał. Resort zdrowia przygotowuje ją po negocjacjach z firmami farmaceutycznymi oraz lekarzami i środowiskami pacjentów. Całego wykazu leków, które będą refundowane od kwietnia, jeszcze nie znamy, ale najważniejsze zmiany przedstawił wczoraj wiceminister zdrowia Marek Kos (56 l.). Na nowej liście refundacyjnej znajdzie się 29 nowych leków, z czego siedem stosowanych w chorobach rzadkich. Pojawi się też 10 nowych terapii onkologicznych, w tym durwalumab i tremelimumab, stosowane w leczeniu pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuc i alektynib - stosowany w leczeniu pooperacyjnym raka płuca. Będą też refundowane leki na raka jajnika, jajowodu i otrzewnej. – Mamy kolejne leki na liście leków o ugruntowanej skuteczności, (...) oczywiście są to leki z kardiologii - przekazał wiceminister zdrowia.

Szczepionka przeciw wirusowi RSV

Seniorów i kobiety w ciąży zainteresują nowe leki bezpłatne, w tym szczepionka Abrysvo przeciwko wirusowi RSV, który powoduje ciężkie choroby układy oddechowego, groźne szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Osoby 65 plus będą miały też bezpłatny dostęp do szczepionki przeciwko półpaścowi.

Co jeszcze przyniesie kwiecień? Według resortu zdrowia, w programach lekowych na pierwszym miejscu warto wymienić bardzo długo oczekiwaną terapię nieonkologiczną. – Dzieci z mukowiscydozą nie były do tej pory objęte tym leczeniem. Teraz rozszerzamy leczenie pacjentów już od 2 roku życia. Obecnie jest to 12 rok życia – powiedział wiceminister zdrowia.

