Pilne! Andrzej Duda: Mariusz Kamiński przymusowo dokarmiany

Duda zdziwiony, że Komisja Europejska nie reaguje

Wiceszefowa KE Vera Jourova potwierdza, że prezydent Duda wspomniał w rozmowie z nią o więźniach politycznych w Polsce i zamachu na media. Jednak Vera Jourova nie zamierza interweniować w kwestii Kamińskiego i Wąsika.

Duda w Davos o sprawie Mariusza Kamińskiego

- Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - powiedział prezydent na konferencji prasowej w Davos.

Apel Dudy w kwestii Kamińskiego również do Bodnara

- Przypominam panu prokuratorowi generalnemu, że jest byłym rzecznikiem praw obywatelskich, że przez lata był związany jako wiceprezes, także z Helsińską Fundacja Praw Człowieka - że to jest sytuacja człowieka. Człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj organy polskiego państwa - myślę o polskich sądach - z nim czynią, osadzając go w więzieniu – apeluje prezydent Duda.

Apel Dudy w kwestii Kamińskiego trafia w próżnię

Andrzej Duda apeluje jednocześnie do Komisji Europejskiej i Ministra Sprawiedliwości o uwolnienie Kamińskiego, którego nazywa więźniem politycznym. Apele są jednak powszechnie ignorowane.

Słabym punktem narracji prezydenta jest fakt, że Kamiński i Wąsik zostali skazani za próbę pozbawienia wolności innej osoby, z przekroczeniem uprawnień. Ofiarą Kamińskiego i Wąsika był Andrzej Lepper, polityk sprawiający wtedy ogromne trudności rządowi PiS.

