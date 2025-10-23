Konwencja zjednoczeniowa. PO, Inicjatywa Polska i Nowoczesna połączą siły

Paulina Jaworska
2025-10-23 7:14

W sobotę (25 października) wielka zmiana czeka PO. Platforma Obywatelska ma połączyć siły wraz Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Mają zapaść decyzje ws. stworzenia nowego ugrupowania. Ma także pojawić się nowa nazwa.



Autor: AKPA

25 października będziemy mieli konwencję zjednoczeniową, gdzie Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska i Nowoczesna połączą się w jedną partię – zapowiedział sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Formalnie chodzi o konwencję krajową PO, podczas której ma dojść do zmiany statutu tej partii, który według Kierwińskiego ma bazować na statucie PO.

Wybory w nowej formacji

Planowa są także wybory władz na wszystkich szczeblach struktur nowej formacji. – Myślę, że (dojdzie do tego) w ciągu miesiąca od konwencji zjednoczeniowej. Mówię +myślę+, dlatego że jest jeszcze coś takiego jak sąd rejestrowy, który musi zarejestrować zmiany statutu i to trochę od tego uzależniamy. Zwyczajowo jest to między trzy a sześć tygodni. Zakładamy około cztery tygodnie – tłumaczył Marcin Kierwiński.

Po raz ostatni władze Platformy Obywatelskiej na różnych szczeblach wybierano w październiku 2021 r. Po połączeniu w nowych wyborach wezmą udział dotychczasowi członkowie Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej. Według jednego z rozmówców PAP zostaną oni przyjęci do nowej partii na „warunkach specjalnych” zakładających m.in. zniesienie obecnego wymogu co najmniej sześciomiesięcznej przynależności do ugrupowania przed wzięciem udziału w wyborach.

Z informacji PAP wynika, że cykl wyborczy powinien zakończyć się najpóźniej w połowie stycznia 2026. Jego ostatnim elementem ma być wybór zarządu nowej partii, którego dokonuje Rada Krajowa. Prawdopodobne jest, że dojdzie do tego 24 stycznia w gdańskiej Hali Olivia. Data i miejsce są symboliczne – to tam właśnie w 2001 r. odbył się zjazd, na którym Platformę Obywatelską – funkcjonującą najpierw jako stowarzyszenie – założyli Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski.

Dzień przed konwencję krajową, na której przegłosowany ma być projekt uchwały o rozwiązaniu partii, zwołała Nowoczesna. W momencie, gdy wniosek zostanie przegłosowany, partia przestanie istnieć. Inaczej wygląda to w przypadku Inicjatywy Polskiej – termin kongresu, na którym może zapaść decyzja o rozwiązaniu partii, nie został jeszcze wyznaczony. Zrobi to dopiero Rada Krajowa partii, która zbierze się w czwartek (23 października).

Nowa nazwa i nowe logo ugrupowania

Podczas sobotniej konwencji przedstawiona ma być nowa nazwa oraz logo ugrupowania. Choć wszystko wskazuje na to, że chodzi o Koalicję Obywatelską, z rozmów z parlamentarzystami KO wynika, iż stuprocentową pewność w tej kwestii ma bardzo wąskie grono osób. – Im mniej osób wie, tym mniej osób może podać tę wiadomość do mediów – powiedział w rozmowie z PAP jeden z posłów. Spodziewane jest, że obok premiera, szefa PO Donalda Tuska, głos w sobotę zabiorą szef Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, którzy mają otrzymać stanowiska we władzach centralnych nowej partii.

