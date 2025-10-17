Koniec PO, jaką znamy? Szykują się zmiany w partii

Platforma Obywatelska planuje zjednoczenie z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, a decyzja ma zostać podjęta na konwencji 25 października 2025 roku.

Po połączeniu ugrupowań, w grudniu i styczniu odbędą się wybory w strukturach terenowych, a w połowie stycznia 2026 roku powszechne wybory przewodniczącego nowej partii.

Podczas obrad Zarządu PO podjęto decyzję o ustępstwach wobec Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, gwarantując ich członkom miejsca we władzach regionalnych i krajowych.

Nazwa nowej partii pozostaje tajemnicą, choć spekulowano o "Koalicji Obywatelskiej", a ostateczna decyzja ma zostać ujawniona na konwencji 25 października.

W czwartek wieczorem, przez około dwie godziny, obradował Zarząd Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyli również lider Nowoczesnej, Adam Szłapka, oraz liderka Inicjatywy Polskiej, Barbara Nowacka. Głównym tematem dyskusji było planowane zjednoczenie trzech ugrupowań. Po zakończeniu obrad, rzecznik PO i szef KPRM, Jan Grabiec, unikał szczegółowych wypowiedzi dla mediów, określając spotkanie jako "robocze".

Mimo początkowej powściągliwości, niektórzy członkowie zarządu, w tym Tomasz Grodzki i Andrzej Halicki, potwierdzili, że ustalono datę konwencji Platformy Obywatelskiej. Odbędzie się ona w sobotę, 25 października 2025 roku, i będzie kluczowym momentem dla formalnego zatwierdzenia zjednoczenia z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Kwestia parytetów i liczebności partii

Przed czwartkowymi obradami, w środowisku PO pojawiały się głosy dotyczące problemu parytetów. Niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej wskazywali, że przedstawiciele Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej domagają się równoprawnego podziału stanowisk we władzach regionalnych i krajowych, mimo ich znacznie mniejszej liczebności w porównaniu do PO. Jeden z członków władz Platformy skomentował: "Gdyby nie brali udziału w prawyborach prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku, to moglibyśmy uznawać, że mamy do czynienia z dwiema dużymi partiami, a tak wiemy, że ich liczebność jest śladowa".

Podczas czwartkowych obrad zarządu, podjęto jednak decyzję o pójściu na ustępstwa wobec Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Ich członkowie automatycznie staną się częścią nowego ugrupowania. Co więcej, dotychczasowi szefowie regionów PO mają udostępnić miejsca we władzach regionalnych członkom Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Przewiduje się, że Adam Szłapka i Barbara Nowacka znajdą się również we władzach nowej partii na szczeblu krajowym.

Po symbolicznym połączeniu partii, w nowej strukturze zostaną przeprowadzone wybory na wszystkich szczeblach. Proces ten ma odbyć się w grudniu i styczniu, a jego zwieńczeniem będą powszechne wybory przewodniczącego ugrupowania, zaplanowane na połowę stycznia 2026 roku.

Tajemnica nazwy nowej partii

Jednym z najbardziej strzeżonych sekretów jest nazwa nowej partii. Choć ugrupowanie ma być zarejestrowane pod numerem KRS Platformy Obywatelskiej, jego nazwa będzie inna. Spekulowano, że może to być "Koalicja Obywatelska", jednak członkowie zarządu PO po czwartkowych obradach wyrazili niepewność co do tej opcji. Jeden z nich, odnosząc się do Donalda Tuska, stwierdził: "Szef nie zdradził, jaka to będzie nazwa, bo zapewne zakładał, że to za duże gremium, żeby udało się to utrzymać w tajemnicy do 25 października".

