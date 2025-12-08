Donald Tusk zmienia strony i będzie prawicowym politykiem?! Powalające wnioski

Donald Tusk, zdaniem ekspertów, celowo utrzymuje Grzegorza Brauna w świadomości publicznej, realizując specyficzną strategię polityczną.

Premier ma dążyć do budowania poparcia, kreując wizerunek obrońcy przed "faszystowską" koalicją PiS-Konfederacja, zagrażającą bezpieczeństwu Polski.

Tusk, znany z elastyczności, dostosowuje swoją narrację do aktualnych trendów, by zyskać przewagę w wyborach w 2027 roku.

Czy ta nowa, "rozsądna prawica" w wykonaniu Tuska przekona wyborców i zapewni mu zwycięstwo?

W swoim podcaście Joanna Miziołek i Eliza Olczyk zwróciły uwagę, że Donald Tusk nie pozwala zapomnieć Polakom o Grzegorzu Braunie i może mieć w tym swój cel.

- Donald Tusk chyba stara się zrobić, żeby Braunowi jednak rosło [poparcie - przyp. red] - stwierdziła Joanna Miziołek.

Przedstawiła także pewien scenariusz, który premier może chcieć realizować, by zdobyć większe poparcie podczas wyborów w 2027 roku. Wnioski dla wielu osób mogą się okazać zadziwiające.

- PiS stworzy koalicję z Braunem i Konfederacją i będziecie mieli państwo koalicję faszystów, którzy są blisko Rosji. Bezpieczeństwo będzie zagrożone. Podobno to jest taka strategia Donalda Tuska, żeby pokazywać "albo my albo oni" - powiedziała. - PiS nie jest samo w sobie takie straszne, jak wszystko co bardziej na prawo od PiS-u - dodała.

Prawicowy Donald Tusk?

Rozmówczynie stwierdziły, że wcześniej Donald Tusk potrafił zmieniać swoją narrację od liberalnej po taką skierowaną bardziej ku wyborcom Lewicy. Jak przykład przywołały między innymi jego poparcie dla 800 plus, powołanie Katarzyny Kotuli na minister równości i obietnice dotyczące złagodzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Stwierdziły, że jeśli zapragnie prezentować się jako polityk prawicowy, też nie będzie miał z tym problemu.

- Donald Tusk może na tym paliwie antyprawicowym, już nie antypisowskim pojechać, bo on trochę wchodzi na tę falę. [...] Donald Tusk jest takim politykiem, który potrafi funkcjonować tylko wtedy, kiedy ma falę. Jak nie ma fali to nie ma co na nią skakać, nie ma co się starać - mówiła Joanna Miziołek w podcaście "Niedyskretnie o politykach".

Jak zdradziła, jeden z polityków powiedział jej, iż Donald Tusk nie liczy na wygraną w 2027 roku, bowiem obecnie to prawica jest "na topie" i to na nią będą chcieli głosować wyborcy. To z kolei sprawia, że premier sam chce się prezentować jako polityk bardziej konserwatywny i patriotyczny, który na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i walkę z Rosją.

- Teraz on wchodzi w ten trend, on się staje prawicowy. [...] Donald Tusk robi się politykiem patriotycznym, pokazującym "ja stoję na straży Polaków, porządku, bezpieczeństwa" - oceniła Joanna Miziołek. - Teraz, jak ma być politykiem o zabarwieniu prawicowym, będzie to potrafił robić, tylko nie będzie w tym takiego "szaleństwa prawicowego". |Będzie pokazywanie rozsądnej prawicy. Skoro ludzie chcą głosować na prawicę, proszę bardzo - podkreśliła.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie