Przełom w monitoringu satelitarnym. Polska prezentuje zdjęcia z nowego satelity wojskowego

Polski satelita wojskowy przeszedł pomyślne testy i dostarczył pierwsze zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, w tym obrazy z Polski.

Wykorzystuje technologię SAR, która umożliwia obrazowanie w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze, co jest kluczowe dla zastosowań wojskowych.

Odkryj, jak te innowacyjne możliwości wpłyną na rozpoznanie i bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP.

Satelita, zbudowany w ramach programu MikroSAR, obecnie przechodzi fazę testów i kalibracji. Proces ten ma na celu zapewnienie jego pełnej funkcjonalności przed przekazaniem Siłom Zbrojnym RP.

- Mamy pierwsze zdjęcia z polskiego satelity wojskowego – już tydzień po wyniesieniu! Świetne ujęcia kilku miejsc w Polsce – w tym te w najlepszej na świecie rozdzielczości 25 cm! Pracujemy dalej, by przekazać satelitę Siłom Zbrojnym RP! – poinformowała polsko-fińska firma ICEYE na platformie X.

Technologia SAR

Satelity ICEYE wykorzystują radar z syntetyczną aperturą (SAR), co pozwala na obrazowanie niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia. Komunikacja z satelitą została nawiązana dzień po starcie, a następnie przeprowadzono standardowe procedury wczesnej fazy orbitalnej (LEOP).

- Po udanym starcie i nawiązaniu łączności przeprowadzono standardowe procedury wczesnej fazy orbitalnej (LEOP), obejmujące weryfikację działania poszczególnych podsystemów satelity. Po ich zakończeniu zaczęła się faza wdrożeniowa, w trakcie której prowadzone są dalsze testy – inżynierowie precyzyjnie dostrajają podzespoły, potwierdzając poprawność funkcjonowania całego systemu. Działania te przygotowują satelitę do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej użytkownikowi końcowemu – czytamy w komunikacie ICEYE.

Pierwsze zobrazowania z polskiego satelity wojskowego zostały wykonane 2 grudnia. 8 grudnia firma zaprezentowała obrazy różnych regionów Polski, uzyskane w zmiennych warunkach pogodowych. Wśród nich znalazły się zdjęcia centrum Warszawy, Gdańska, Tatr oraz zachodniej granicy kraju.

- Każdy tryb pracy satelity został opracowany z myślą o innym zastosowaniu - od obserwacji rozległych obszarów, przez ujęcia o średniej szczegółowości, które umożliwiają np. monitoring granic i ruchu morskiego, aż po obrazy wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dostrzec zmiany na poziomie pojedynczych obiektów - podała firma w komunikacie.

Połączenie różnych trybów obrazowania umożliwia wszechstronne wsparcie wojska.

- W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania - czytamy.

Zalety technologii SAR

Technologia SAR pozwala satelicie na „widzenie” w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

- Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym - podało ICEYE.

Prezentowany satelita jest częścią wojskowego programu MikroSAR, w ramach którego ICEYE dostarczy Siłom Zbrojnym RP trzy satelity radarowe, z możliwością rozszerzenia konstelacji o kolejne trzy.

Od 28 listopada na orbicie znajduje się również konstelacja satelitów PIAST (Polish ImAging SaTellites). Jest to program badawczo-rozwojowy realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT) we współpracy z firmami i instytucjami, mający na celu zapewnienie polskiej armii niezależnego źródła danych satelitarnych.

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia wykonane przez satelitę Sił Zbrojnych RP:

