Donald Tusk zaatakował prezydenta w sieci. Nie czekał długo na odpowiedź

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-12-08 16:07

Ostra wymiana zdań w mediach społecznościowych pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim rozgrzała polski internet w poniedziałek 8 grudnia 2025 roku. Spór dotyczy tak zwanej ustawy łańcuchowej, która ma na celu poprawę warunków życia zwierząt w Polsce. Tusk skrytykował w swoim wpisie na platformie X środowiska PiS, Konfederacji oraz, właśnie bezpośrednio, prezydenta Nawrockiego. Ten ostatni nie pozostał mu jednak dłużny i szybko odpowiedział szefowi rządu!

Tusk, Nawrocki

i

Autor: PAP/Paweł Supernak; PAP/Leszek Szymański/ PAP
  • Donald Tusk skrytykował prezydenta w mediach społecznościowych.
  • Prezydent szybko odpowiedział na zaczepkę.
  • Sprawdź, jakich słów użyto w tej internetowej wymianie zdań.

Tusk atakuje prezydenta

Cała sytuacja zaczęła się od wpisu Donalda Tuska na platformie X. - Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja - napisał premier. W ten sposób odniósł się do tak zwanej ustawy łańcuchowej, którą prezydent Karol Nawrocki zawetował. Koalicja rządząca zapowiedziała jednak, że spróbuje obalić prezydenckie weto.

Sprawdź: Czeka nas wielki IMPAS po wyborach?! Nie widać żadnego światełka w tunelu!

Na odpowiedź Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. - Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy – w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła! – napisał, przypominając o swoim projekcie. Prezydent w dalszej części wpisu odniósł się bezpośrednio do osoby premiera Tuska. - Chciałbym też żeby symboliczny 'łańcuch' ściągnięto w końcu Panu Premierowi – wspieram jak mogę, ale bez dobrej woli Pan Premiera może się nie udać – napisał Nawrocki. Na tym jednak nie skończył! - A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać – nie wypada Panu Premierowi. Miłego dnia – dodał.

Polityka SE Google News

Ustawa łańcuchowa

Prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową i skierował do Sejmu własny projekt. Wcześniej przepisy przeszły między innymi głosami polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent argumentował swoją decyzję, twierdząc, że ustawa była napisana niespójnie, mimo że intencje ochrony zwierząt uznaje za słuszne i szlachetne. – Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt – przekonywał. Jego zdaniem „kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd”.

Sprawdź: Senator Tuska napisał o drożyźnie! Chciał kupić wędzoną makrelę i się zaczęło!

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że parlament podda weto prezydenta pod głosowanie. Głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem weta odbędzie się 17 grudnia. Do odrzucenia weta prezydenta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
P. MULLER: Z TUSKIEM POLSKA TRACI SZANSE NA ROZWÓJ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK