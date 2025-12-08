Donald Tusk skrytykował prezydenta w mediach społecznościowych.

Prezydent szybko odpowiedział na zaczepkę.

Sprawdź, jakich słów użyto w tej internetowej wymianie zdań.

Tusk atakuje prezydenta

Cała sytuacja zaczęła się od wpisu Donalda Tuska na platformie X. - Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja - napisał premier. W ten sposób odniósł się do tak zwanej ustawy łańcuchowej, którą prezydent Karol Nawrocki zawetował. Koalicja rządząca zapowiedziała jednak, że spróbuje obalić prezydenckie weto.

Na odpowiedź Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. - Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy – w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła! – napisał, przypominając o swoim projekcie. Prezydent w dalszej części wpisu odniósł się bezpośrednio do osoby premiera Tuska. - Chciałbym też żeby symboliczny 'łańcuch' ściągnięto w końcu Panu Premierowi – wspieram jak mogę, ale bez dobrej woli Pan Premiera może się nie udać – napisał Nawrocki. Na tym jednak nie skończył! - A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać – nie wypada Panu Premierowi. Miłego dnia – dodał.

Ustawa łańcuchowa

Prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową i skierował do Sejmu własny projekt. Wcześniej przepisy przeszły między innymi głosami polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent argumentował swoją decyzję, twierdząc, że ustawa była napisana niespójnie, mimo że intencje ochrony zwierząt uznaje za słuszne i szlachetne. – Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt – przekonywał. Jego zdaniem „kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd”.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że parlament podda weto prezydenta pod głosowanie. Głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem weta odbędzie się 17 grudnia. Do odrzucenia weta prezydenta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

