„Szczęść Boże, wysoki sądzie". Proces Grzegorza Brauna ruszył w Warszawie

2025-12-08 14:57

Ruszył głośny proces europosła Grzegorza Brauna, oskarżonego m.in. o zgaszenie świec chanukowych w Sejmie gaśnicą w grudniu 2023 r. Polityk nie tylko nie przyznał się do winy, ale oświadczył przed sądem, że „chlubi się” swoim zachowaniem i nazwał postępowanie „procesem politycznym”. Pod budynkiem sądu od rana trwała manifestacja, podczas której odśpiewano Rotę i odmawiano różaniec.

• Braun nie przyznaje się do winy: „chlubię się tym”• Wniosek o wyłączenie sędziego i prokuratora• Manifestacje, modlitwy, „szeroki front gaśnicowy”• Oskarżenie za Chanukę, szpital i ataki w instytucjach

Braun: „Chlubię się tym”. Oskarżony atakuje sąd

Proces ruszył w poniedziałek rano w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe. Odczytanie aktu oskarżenia przez prokuratora Artura Wańdocha zostało poprzedzone serią wniosków ze strony oskarżonego.

– Nie przyznaję się do winy, chlubię się tym, że mogłem występować w interesie moich rodaków – oświadczył Braun. 

Dodał także, że „nie ma wątpliwości”, iż to proces polityczny, wymierzony w Konfederację Korony Polskiej.

Wniosek o wyłączenie sędziego. „Szczęść Boże, wysoki sądzie”

Tuż po wejściu na salę Braun zażądał wyłączenia sędziego Marcina Brzostko oraz prokuratora.

Kierwiński o delegalizacji partii Brauna. Dziś w tle proces za Chanukę i ataki w Polsce

– Szczególnej ostrożności procesowej wymaga fakt, że sędzia jest neosędzią – mówił. 

Jego zdaniem przebieg postępowania może zostać w przyszłości kwestionowany, dlatego „nie chce uczestniczyć w takim procesie”. Sąd uznał wniosek za bezzasadny i kontynuował rozprawę po kilkugodzinnej przerwie.

Tłum w sądzie. Transparenty, modlitwy i „szeroki front gaśnicowy”

Przed budynkiem sądu zebrało się kilkadziesiąt osób. Manifestujący mieli polskie flagi, baner z symbolem gaśnicy i hasłem „szeroki front gaśnicowy”.

Odśpiewano Rotę, odmówiono różaniec, a Braun dziękował zwolennikom za obecność, przemawiając zarówno przed rozprawą, jak i w trakcie przerwy.

Oskarżenia: Chanuka, szpital, Holokaust, choinka

Braun odpowiada nie tylko za Chanukę w Sejmie. Akt oskarżenia obejmuje także:

  • naruszenie nietykalności kobiety podczas uroczystości,
  • obrażanie uczuć religijnych,
  • wejście do szpitala w czasie pandemii i zaatakowanie dyrektora,
  • uszkodzenie mienia w Niemieckim Instytucie Historycznym,
  • uszkodzenie choinki w sądzie w 2023 r.

Śledztwo umożliwiło uchylenie immunitetu, a przeciwko Braunowi procedowane są kolejne wnioski w Parlamencie Europejskim.

„Chcą mnie wyeliminować z życia publicznego”

Przemawiając do zgromadzonych, Braun powtarzał, że władza chce „zniszczyć zdolność bojową Konfederacji” i torowania drogi „szerokiemu frontowi gaśnicowemu” aż „do eurokołchozu”. Zwolennicy odpowiadali, że proces to „pokazówka” i atak polityczny.

Choć sąd dopiero rozpoczyna analizę materiału dowodowego, już teraz widać, że proces będzie jedną z najgłośniejszych spraw politycznych tej kadencji, w dodatku obserwowaną przez najtwardsze środowiska Konfederacji i przeciwników Brauna. Jeśli cały proces zamieni się w medialny spektakl, to dopiero początek polityczno-sądowego starcia, które może trwać miesiącami.

