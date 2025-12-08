Kierwiński o delegalizacji partii Brauna. Dziś w tle proces za Chanukę i ataki w Polsce

Kierwiński: „Jeżeli stoją za tym rosyjskie pieniądze – będziemy reagować”

Szef MSWiA mówił o możliwych powiązaniach środowiska Brauna z rosyjską narracją, a nawet finansowaniem.

– Moim zdaniem partia pana Brauna jest na granicy delegalizacji. Jeśli za tą partią stoją rosyjskie pieniądze, będziemy reagować – podkreślił.

Minister zaznaczył, że służby specjalne badają publiczną aktywność Brauna oraz jego otoczenia.

„To jest skandaliczne”. Braun widziany ze skazanym za zabójstwo

Kierwiński odniósł się również do ujawnionych zdjęć Brauna na stadionie z Januszem Walusiem, osobą, która zabiła w latach 90. polityka z RPA Chrisa Haniego.

– Wiemy, z kim ostatnio pojawiał się na stadionie. To jest skandaliczne – mówił.

W mediach pojawiły się głosy, że obecność Walusia uruchomiła w Polsce dyskusję o delegalizacji partii Konfederacja Korony Polskiej.

Proces Brauna: Chanuka, gaśnica i ataki w instytucjach

W poniedziałek rano rozpoczęła się pierwsza rozprawa Grzegorza Brauna dotycząca m.in. głośnych wydarzeń w Sejmie z grudnia 2023 roku, kiedy polityk gaśnicą zgasił świece chanukowe, obrażając uczucia religijne i według prokuratury, naruszając nietykalność jednej z uczestniczek.

To jednak niejedyny zarzut. Akt oskarżenia obejmuje:

wtargnięcie do szpitala,

zaatakowanie dyrektora placówki,

uszkodzenia mienia,

próbę blokowania wykładów o Holokauście,

zniszczenie choinki w sądzie.

Śledczy twierdzą, że Braun „działał agresywnie i naruszał porządek publiczny”.

Braun blokuje proces. Wnioski o wyłączenie sędziego

Europoseł próbował zatrzymać rozprawę wnioskiem o wyłączenie sędziego i zmianę prokuratora.

– Szczęść Boże, wysoki sądzie – rozpoczął Braun, wniósł o wyłączenie sędziego i uznał go za „neosędziego”.

Pełnomocnicy ofiar oceniają to jako taktykę przeciągania procesu.

Kierwiński: „To nie jest wolność słowa, to prorosyjska działalność”

Minister podkreślił, że decyzję o ewentualnej delegalizacji musi podjąć sąd, ale państwo nie może ignorować działań, które „relatywizują agresję Rosji”.

– Ten, kto dziś nie potrafi potępić tego, co wyprawia putinowska Rosja, działa wbrew polskiemu interesowi narodowemu – mówił.

Dlaczego te sprawy łączą się ze sobą?

Wystąpienia Kierwińskiego zbiegły się w czasie z rozpoczęciem procesu dotyczącego głośnych incydentów Brauna. Rząd przestrzega przed prorosyjskimi postawami, a prokuratura równolegle rozlicza fizyczne akty agresji europosła.

Grzegorz Braun w końcu stanie przed sądem! Tłum zwolenników i duże siły policji

Co dalej? „Na razie służby analizują, ale decyzja może zapaść”

Ministerstwo sygnalizuje, że scenariusz delegalizacji jest realny, jeśli potwierdzą się informacje o rosyjskim finansowaniu lub działaniach godzących w bezpieczeństwo państwa.

Kierwiński:

– Oczekuję twardych reakcji, ale trzeba mieć stuprocentową pewność.

Poniżej galeria zdjęć pod Sądem Rejonowym - zwolennicy Brauna.

