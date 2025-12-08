Kierwiński o delegalizacji partii Brauna. Dziś w tle proces za Chanukę i ataki w Polsce

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-08 13:46

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ujawnił w Brukseli, że jego zdaniem partia Grzegorza Brauna znajduje się „na granicy delegalizacji”. Jak podkreśla, służby analizują możliwe wątki prorosyjskie, także finansowe. Słowa padły dokładnie w dniu pierwszej rozprawy przeciwko Braunowi, który odpowiada za zgaszenie świec chanukowych w Sejmie i inne głośne incydenty.

Grzegorz Braun

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Kierwiński: „Jeżeli stoją za tym rosyjskie pieniądze – będziemy reagować”

Szef MSWiA mówił o możliwych powiązaniach środowiska Brauna z rosyjską narracją, a nawet finansowaniem.

– Moim zdaniem partia pana Brauna jest na granicy delegalizacji. Jeśli za tą partią stoją rosyjskie pieniądze, będziemy reagować – podkreślił. 

Minister zaznaczył, że służby specjalne badają publiczną aktywność Brauna oraz jego otoczenia.

„To jest skandaliczne”. Braun widziany ze skazanym za zabójstwo

Kierwiński odniósł się również do ujawnionych zdjęć Brauna na stadionie z Januszem Walusiem, osobą, która zabiła w latach 90. polityka z RPA Chrisa Haniego.

– Wiemy, z kim ostatnio pojawiał się na stadionie. To jest skandaliczne – mówił. 

W mediach pojawiły się głosy, że obecność Walusia uruchomiła w Polsce dyskusję o delegalizacji partii Konfederacja Korony Polskiej.

Proces Brauna: Chanuka, gaśnica i ataki w instytucjach

W poniedziałek rano rozpoczęła się pierwsza rozprawa Grzegorza Brauna dotycząca m.in. głośnych wydarzeń w Sejmie z grudnia 2023 roku, kiedy polityk gaśnicą zgasił świece chanukowe, obrażając uczucia religijne i według prokuratury, naruszając nietykalność jednej z uczestniczek.

To jednak niejedyny zarzut. Akt oskarżenia obejmuje:

  • wtargnięcie do szpitala,
  • zaatakowanie dyrektora placówki,
  • uszkodzenia mienia,
  • próbę blokowania wykładów o Holokauście,
  • zniszczenie choinki w sądzie.

Śledczy twierdzą, że Braun „działał agresywnie i naruszał porządek publiczny”.

Braun blokuje proces. Wnioski o wyłączenie sędziego

Europoseł próbował zatrzymać rozprawę wnioskiem o wyłączenie sędziego i zmianę prokuratora.

– Szczęść Boże, wysoki sądzie – rozpoczął Braun, wniósł o wyłączenie sędziego i uznał go za „neosędziego”. 

Pełnomocnicy ofiar oceniają to jako taktykę przeciągania procesu.

Kierwiński: „To nie jest wolność słowa, to prorosyjska działalność”

Minister podkreślił, że decyzję o ewentualnej delegalizacji musi podjąć sąd, ale państwo nie może ignorować działań, które „relatywizują agresję Rosji”.

– Ten, kto dziś nie potrafi potępić tego, co wyprawia putinowska Rosja, działa wbrew polskiemu interesowi narodowemu – mówił.

Dlaczego te sprawy łączą się ze sobą?

Wystąpienia Kierwińskiego zbiegły się w czasie z rozpoczęciem procesu dotyczącego głośnych incydentów Brauna. Rząd przestrzega przed prorosyjskimi postawami, a prokuratura równolegle rozlicza fizyczne akty agresji europosła.

Grzegorz Braun w końcu stanie przed sądem! Tłum zwolenników i duże siły policji

Co dalej? „Na razie służby analizują, ale decyzja może zapaść”

Ministerstwo sygnalizuje, że scenariusz delegalizacji jest realny, jeśli potwierdzą się informacje o rosyjskim finansowaniu lub działaniach godzących w bezpieczeństwo państwa.

Kierwiński:

– Oczekuję twardych reakcji, ale trzeba mieć stuprocentową pewność.

Poniżej galeria zdjęć pod Sądem Rejonowym - zwolennicy Brauna.

Polityka SE Google News
Ulice obstawione radiowozami, policjanci na ulicach. Co się dzieje w Warszawie?
7 zdjęć
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN KIERWIŃSKI
GRZEGORZ BRAUN