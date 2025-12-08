Czeka nas wielki IMPAS po wyborach?! Nie widać żadnego światełka w tunelu!

- Polska scena polityczna stoi w obliczu poważnego impasu po wyborach.
- Nowy sondaż IBRiS dla Polsat News wskazuje na duże problemy.
- Czy polscy liderzy znajdą drogę do kompromisu, czy czeka nas paraliż? Sprawdź, czego chcą wyborcy.
Które partie znalazłyby się w Sejmie?
Zgodnie z najnowszym badaniem opinii publicznej przeprowadzonym przez IBRiS dla Polsat News, Koalicja Obywatelska pozostaje liderem popularności wśród wyborców. Ponad 30% ankietowanych (konkretnie 30,9%) wyraziło zamiar głosowania na formację, na czele której stoi Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugą pozycję z poparciem na poziomie 25,5%. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą głos chciałoby oddać 13,6% uczestników sondażu.Oprócz tych trzech ugrupowań, do Sejmu weszłyby również Lewica (z poparciem 8,2%) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,1%).
Pozostałe partie, takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe (4%), partia Razem (3,6%) i Polska 2050 (1,5%), nie uzyskałyby wystarczającej liczby głosów, aby przekroczyć próg wyborczy. Ponadto 5,7% ankietowanych nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos.
Polacy bezkompromisowo o koalicjach
Sondaż poruszył również kwestię potencjalnych koalicji po wyborach. Wyniki pokazują wyraźne preferencje i niechęci wyborców. Zdecydowana większość Polaków (84,4%) sprzeciwia się koalicji Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją, a jedynie 4,2% ją popiera. Niewielki odsetek (3,1%) nie ma zdania w tej sprawie. Podobna niechęć (62,2%) dotyczy koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją Korony Polskiej. Zwolenników takiego sojuszu jest 25,7%, a 7,3% ankietowanych nie ma opinii.
Szeroka koalicja obejmująca PiS, Konfederację i partię Grzegorza Brauna również spotyka się z dużym sprzeciwem (62,4%). Poparcie dla takiego rozwiązania wyraża 25,9% respondentów, a 6,3% nie ma zdania. Potencjalna współpraca Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją spotyka się ze sprzeciwem 46,5% ankietowanych. Za takim sojuszem opowiada się 36,7%, a 4,8% nie ma sprecyzowanej opinii.
Największe poparcie, choć wciąż mniejsze niż sprzeciw, uzyskuje kontynuacja obecnej koalicji KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. Przeciwko niej opowiada się 55% badanych, a 40,6% widzi w niej potencjał. Bardzo mały odsetek (1%) nie ma w tej kwestii zdania. W tym jednak przypadku, jak wskazują wyniki, byłoby niemożliwością, aby ją odtworzyć po wyborach.