Czeka nas wielki IMPAS po wyborach?! Nie widać żadnego światełka w tunelu!

Polska scena polityczna stoi w obliczu poważnego impasu po wyborach.

Nowy sondaż IBRiS dla Polsat News wskazuje na duże problemy.

Czy polscy liderzy znajdą drogę do kompromisu, czy czeka nas paraliż? Sprawdź, czego chcą wyborcy.

Które partie znalazłyby się w Sejmie?

Zgodnie z najnowszym badaniem opinii publicznej przeprowadzonym przez IBRiS dla Polsat News, Koalicja Obywatelska pozostaje liderem popularności wśród wyborców. Ponad 30% ankietowanych (konkretnie 30,9%) wyraziło zamiar głosowania na formację, na czele której stoi Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugą pozycję z poparciem na poziomie 25,5%. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, na którą głos chciałoby oddać 13,6% uczestników sondażu.Oprócz tych trzech ugrupowań, do Sejmu weszłyby również Lewica (z poparciem 8,2%) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,1%).

Pozostałe partie, takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe (4%), partia Razem (3,6%) i Polska 2050 (1,5%), nie uzyskałyby wystarczającej liczby głosów, aby przekroczyć próg wyborczy. Ponadto 5,7% ankietowanych nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos.

Polacy bezkompromisowo o koalicjach

Sondaż poruszył również kwestię potencjalnych koalicji po wyborach. Wyniki pokazują wyraźne preferencje i niechęci wyborców. Zdecydowana większość Polaków (84,4%) sprzeciwia się koalicji Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją, a jedynie 4,2% ją popiera. Niewielki odsetek (3,1%) nie ma zdania w tej sprawie. Podobna niechęć (62,2%) dotyczy koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją Korony Polskiej. Zwolenników takiego sojuszu jest 25,7%, a 7,3% ankietowanych nie ma opinii.

Szeroka koalicja obejmująca PiS, Konfederację i partię Grzegorza Brauna również spotyka się z dużym sprzeciwem (62,4%). Poparcie dla takiego rozwiązania wyraża 25,9% respondentów, a 6,3% nie ma zdania. Potencjalna współpraca Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją spotyka się ze sprzeciwem 46,5% ankietowanych. Za takim sojuszem opowiada się 36,7%, a 4,8% nie ma sprecyzowanej opinii.

Największe poparcie, choć wciąż mniejsze niż sprzeciw, uzyskuje kontynuacja obecnej koalicji KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. Przeciwko niej opowiada się 55% badanych, a 40,6% widzi w niej potencjał. Bardzo mały odsetek (1%) nie ma w tej kwestii zdania. W tym jednak przypadku, jak wskazują wyniki, byłoby niemożliwością, aby ją odtworzyć po wyborach.

