Marcin Kierwiński o przyszłości KO: "Trochę żal, ale taka jest dynamika"

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, ogłosił, że na kongresie dojdzie do zmiany nazwy i szyldu Platformy Obywatelskiej w wyniku połączenia z innymi środowiskami politycznymi.

Zieloni pozostaną odrębną formacją polityczną, ale będą kontynuować współpracę z PO, Inicjatywą Polską i Nowoczesną.

Drugi dzień kongresu będzie poświęcony wystąpieniom liderów politycznych i ekspertów, którzy przedstawią wyzwania stojące przed Polską i propozycje rozwiązań.

Zmiany w PO są postrzegane jako odpowiedź na kongres programowy PiS i mają na celu utrzymanie inicjatywy politycznej przed zbliżającymi się świętami.

Marcin Kierwiński potwierdził w programie "Graffiti", że kongres przyniesie zmiany w nazwie i szyldzie ugrupowania.

- Będzie zmiana szyldu, będzie zmiana nazwy, połączenie tych trzech środowisk politycznych – zapowiedział, podkreślając wagę zjednoczenia sił.

Szef MSWiA odniósł się również do decyzji Zielonych, którzy nie zdecydowali się na formalne połączenie z PO, Inicjatywą Polską i Nowoczesną. "Zieloni pozostają odrębną formacją polityczną. Zresztą zgodnie z tym, co wielokrotnie deklarowali, że chcą współpracować, ta współpraca jest bardzo dobra" – wyjaśnił Kierwiński, wskazując na kontynuację dotychczasowej kooperacji.

Nostalgia za PO

Pytany, czy będzie żałował pożegnania z legitymacją partyjną Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński odpowiedział bez wahania.

- Jestem jej członkiem od pierwszych dni. Trochę żal, natomiast nie ma, co mówić, taka jest dynamika sceny politycznej. Czasami się zmienia nazwę partii, czasami się zmienia w ogóle strukturę organizacyjną. (...) My łączymy się z dobrze znanymi środowiskami, współpracujemy od wielu lat. Żal jest jakiś taki... trochę go jest – taka nostalgia, ale damy radę- stwierdził.

Polityk zdradził również, że drugi dzień kongresu będzie obfitował w wystąpienia liderów politycznych i ekspertów, które mają przynieść "mocny przekaz".

- Będziemy mówić o wyzwaniach, które stoją przed Polską. Wyzwania, za które bierzmy odpowiedzialność. Szukamy rozwiązań – zapowiedział, wskazując na strategiczny charakter wydarzenia.

Co się zmieni?

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w programie "Polityczny WF" spekulowali, że premier Donald Tusk "być może szykuje coś większego, jeśli chodzi o zmianę nazwy i szyldu". Fijołek ocenił, że ruchy te są "mocną odpowiedzią na kongres programowy PiS, który odbędzie się na Śląsku i ma trwać dwa dni. Ma tam przemawiać prezes Jarosław Kaczyński". Dodał, że premier "nie może oddać inicjatywy na tydzień przed Wszystkimi Świętymi". Witwicki uzupełnił, że jest to "doktryna, która wskazuje na to, że nie można Polaków na jakiekolwiek święta pozostawiać bez tematu", co sugeruje strategiczne podejście do komunikacji politycznej w okresie świątecznym.

