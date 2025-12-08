Wołodymyr Zełenski zwrócił się wprost do Karola Nawrockiego! O co chodzi?

Prezydent Zełenski zaprosił prezydenta Polski Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie, wyrażając chęć spotkania.

Zełenski podkreślił wdzięczność za polskie wsparcie i zadeklarował gotowość do wizyty w Polsce, gdy tylko otrzyma zaproszenie.

Prezydent Nawrocki jest otwarty na dialog, a Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę w obliczu agresji.

Poznaj szczegóły dotyczące proponowanych terminów wizyty i znaczenia tych dyplomatycznych kontaktów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek o zaproszeniu prezydenta Polski Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zełenski zapewnił również, że sam odwiedzi Polskę, gdy tylko otrzyma zaproszenie od polskiej głowy państwa. Podkreślił, że spotkanie z prezydentem Polski jest dla niego ważne i wyraził głęboką wdzięczność wobec Polski za okazaną pomoc i wsparcie.

- Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent – oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce – zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne – oznajmił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Ukraina „szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera”.

Odpowiedź Polski

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz, pytany 21 listopada o ewentualną rozmowę między prezydentami Polski i Ukrainy, przekazał, że prezydent Nawrocki jest otwarty na dialog z Zełenskim.

- My też jesteśmy, oczywiście, w roboczym kontakcie z różnymi partnerami zagranicznymi. Natomiast nasze stanowisko jest tutaj bardzo jasne. Prezydent Nawrocki jest otwarty na dialog i wiemy, że publicznie zawsze mówi jasno, że agresorem jest Rosja, a ofiarą Ukraina – i dobrze, że polskie państwo wspiera Ukrainę w tej tragicznej sytuacji, w której jesteśmy – odpowiedział Andruszkiewicz.

Prezydent Nawrocki podkreślił wówczas na platformie X, że Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Władimira Putina i to Ukraińcy, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów Unii Europejskiej, muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych. To stanowisko odzwierciedla konsekwentną politykę Polski w zakresie wspierania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Propozycje Terminów Wizyty

27 października ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiadomił w komentarzu dla państwowej agencji Ukrinform, że strona ukraińska zaproponowała stronie polskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie.

- Dla Ukrainy i Polski ważne są kontakty prezydentów. Zaproponowałem kilka terminów, które zostały przyjęte przez stronę polską do rozpatrzenia. Żadnej negatywnej odpowiedzi nie było – podkreślił Bodnar, co sugeruje, że rozmowy na temat ustalenia konkretnego terminu wizyty są w toku.

