Kongres PiS. Kaczyński zaatakował rząd Tuska! Mówi o ataku na demokrację

Obradujemy w czasie, kiedy nie nasza partia tylko Polska, stanęła przed wyzwaniem, którego nie było od 1989 roku, a także i wcześniej, uczciwie mówiąc. Wyzwaniem, które odnosi się do naszej demokracji, naszej praworządności, suwerenności, do naszych szans rozwojowych, do tego wszystkiego, co kształtuje nasz byt narodowy i szanse naszych obywateli – na przyszłe i dobre życie, tych pokoleń które są dojrzałe, które są młode, ale i takich, których dziś nie ma.