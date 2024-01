Kaczyński oskarża władzę o próbę przejęcia prokuratury. "To zbrodnia", "zamach stanu"

Kaczyński oskarża władzę o "zamach stanu" i próbę zajęcia prokuratury. "To zbrodnia"

W środę 24 stycznia o 19:00 Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak zorganizowali konferencją prasową pod budynkiem Prokuratury Krajowej.

- Przybyliśmy tutaj dlatego, że otrzymaliśmy informację o tym, że nastąpiło bezprawne wkroczenie do prokuratury krajowej i bezprawna próba przejęcia władzy w prokuraturze, przez tzw. p.o. nominata ministra Bodnara. Uczestniczył w tym bezpośrednio minister Bodnar, chciał także dokonać wejścia do gabinetu, żeby [...] dokonać inwentaryzacji. Zgodnie z prawem odmówili tych działań. Wiem, że prokuratur Barski nie chce zgodzić się na bezprawne działania i poddania się do dymisji. Trwa w tej chwili kryzys opisany w prawie [...] to jest próba siłą zmiany ustroju, znaczy zbrodni, bo to jest klasyczna zbrodnia - mówił Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził, że ich "nadzieją jest prezydent" i jego zdaniem powinna zostać zwołana rada gabinetowa i rada bezpieczeństwa narodowego, oraz "podjąć inne działania, które będą zmierzały do tego, żeby przywrócić w Polsce funkcjonowanie konstytucji i prawa".

- W tej chwili mamy w Polsce do czynienia z pełzającym zamachem stanu. Nie będę się tu powoływał na sprawozdanie z rozmów także z panem Bodnarem, ale świadomość łamania prawa po stronie rządowej jest, ale oni wiedzą, że mają poparcie z Niemiec uważają, że wszystko im wolno, mam nadzieję, że okaże się, że nie wszystko im wolno i będą musieli ponieść najdalej idące konsekwencje tego co w tej chwili robią - powiedział Kaczyński.

Błaszczak: boją się śledztw prokuratury

Prezes PiS stwierdził, że wokół Kamińskiego "stosowano tortury" nawiązując do przymusowego karmienia Mariusza Kamińskiego w więzieniu i nie ma wątpliwości, że "ta decyzja zapadła gdzieś wysoko".

- Według mnie, prezydent może podjąć działania, które doprowadziłyby do daleko idących konsekwencji, w tym ukaraniu tych co łamią prawa - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Popatrzcie na to państwo z punktu widzenia zwykłego Polaka, przedsiębiorcy, albo polskiej rodziny. Te działania, które są prowadzone są prowadzone całkowicie poza prawem. Nie ma możliwości zmiany prokuratura krajowego bez zgody prezydenta RP [...] To co oni robią tutaj nie ma podstawy prawnej. Może do rolników wjedzie inspekcja bez podstawy prawnej, może do przedsiębiorców, może do wszystkich nasz, do wszystkich obywateli, bo to co robi ten rząd to przesuwanie granicy niepraworządności - mówił Morawiecki.

- Mamy do czynienia teraz z najściem na prokuraturę. Boją się [...] śledztw prowadzonych przez prokuraturę. Skoro uwięzili policjantów walczących z korupcją, to teraz - po czym transmisja z konferencji prasowej w TVP została przerwana.

PIS o Wąsiku i Kamińskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.