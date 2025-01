Konferencja Kaczyńskiego, Szydło i Błaszczaka. Oglądaj na żywo

Minister ds. europejskich mówi jasno: Chcemy, by Unia mówiła polskim głosem

- W czwartek (2 stycznia) o godz. 13 w siedzibie PiS (ul. Nowogrodzka 84/86) odbędzie się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego KP PiS Mariusza Błaszczaka i europoseł Beaty Szydło taki komunikat pojawił się w czwartkowy poranek. Tematy konferencji prasowej nie są znane, natomiast można się tylko domyślać co obecnie jest sprawą numer jeden dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi oczywiście o wypłatę subwencji. Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia, przyjęła w poniedziałek sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności. Decyzja PKW trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało czterech członków PKW: Sylwester Marciniak, Wojciech Sych, Arkadiusz Pikulik oraz Mirosław Suski; trzech było przeciw: Ryszard Kalisz, Paweł Gieras i Maciej Kliś; dwóch wstrzymało się od głosu: Ryszard Balicki i Konrad Składowski.

Na Se.pl znajdziecie najważniejsze opinie oraz komentarze na temat konferencji polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bądźcie z nami!

🎙️ O godz. 13:00 zapraszamy na konferencję prasową Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego @OficjalnyJK, Wiceprezes PiS @BeataSzydlo i Przewodniczącego KP PiS @mblaszczak.📍 Siedziba Prawa i Sprawiedliwości, ul. Nowogrodzka 84/86 w Warszawie. pic.twitter.com/3oAgFky2Ko— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 2, 2025

Wspólna konferencja Jarosława Kaczyńskiego z Beatą Szydło przy Nowogrodzkiej ma wysłać sygnał przede wszystkim "do wewnątrz": "wszystkie ręce na pokład", "nie ma miejsca na spory" w kampanii - mówią @wirtualnapolska politycy PiS. To też przekaz "na zewnątrz". I sygnał po…— Michał Wróblewski (@wroblewski_m) January 2, 2025

