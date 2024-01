Komisja ds. wyborów kopertowych. Zeznania Jacka Sasina wszystko zmienią? [24.01.2024]

Dzisiejsze działania komisji śledczej ds. wyborów kopertowych z pewnością wzbudzą spore emocje. Przesłuchani zostaną Jacek Sasin i jego ówczesny zastępca Tomasz Szczegielniak. Były minister aktywów państwowych do tej pory nie miał sobie nic do zarzucenia jeśli chodzi o tę sprawę.

- Każdy działał w zakresie swoich kompetencji. Te kompetencje przynależały do premiera. To premier te decyzje wydawał, a nie ja - mówił Jacek Sasin w Programie Trzecim Polskiego Radia jeszcze 12 stycznia

Stanowiska nie zmienił aż do dnia poprzedzającego swoje zeznania. - Jeśli po drugiej stronie są wielkie agencje PR, tysiące wynajętych hejterów, by wtłoczyć narrację do głów Polaków, to trudno z tym walczyć. Liczę, że komisja to sprostuje – stwierdził w Radiu Zet 23 stycznia. - Nie mam absolutnie żadnych obaw przed stanięciem przed tą komisją. Nie zrobiłem niczego złego, co sam mógłbym sobie zarzucić, ani co ktoś mógłby mi zarzucić. Mówię to w kontekście raportu NIK-u – dodał.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych 24.01.2024 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 7:56 Witamy w naszej relacji na żywo!

Odśwież relację