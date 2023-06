Kolejny skandal! Frasyniuk wulgarnym hasłem zachęca do udziału w marszu 4 czerwca

Co oznacza osiem gwiazdek we wpisie Frasyniuka?

Do udziału w marszu zachęca od kilku dni Władysław Frasyniuk. Po ponad półtora roku przerwy Władysław Frasyniuk powrócił na Twittera. Po skandalicznej wypowiedzi na temat polskich żołnierzy, których nazwał "śmieciami", znów "zabłysnął: w wątpliwy sposób. Ujawnił, pod jakim hasłem chce iść na marsz 4 czerwca:

"Szanowni Państwo, na dzisiejszy marsz idę z przesłaniem ZGODA BUDUJE OBALMY TE CH***. Widzimy się na marszu ***** ***" -napisał. Przypomnijmy, że rozpropagowany przed wyborami w 2020 roku hasło złożone z ośmiu gwiazdek w rzeczywistości oznacza "je***ć PiS".

Nie spodobało się to internautom, kórzy skomentowali wpis opozycjonisty. Jedna z internautek napisała: "Niedowierzanie, że takie słowa mogą paść w przestrzeni publicznej..."; "czy Pan jest chory psychicznie? Mam coraz głębsze przekonanie, że marsz #4Czerwca to niebezpieczna sekta"- napisał kolejny internauta; "Pana tweet mówi wszystko o Panu i Pana kumplach. Nic dodać nic ująć" - napisała kolejna obserwatorka Frasyniuka na Twitterze.

Przypomnijmy, że nie milkną też echa steku przekleństw aktora Andrzeja Seweryna, który m.in. nawoływał do tego by "przyp***ć" konkurentom politycznym, których nazywa "faszystami". – Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom pierd****ym trzeba przyp******ć. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego rozumienia, debat – dodał aktor w skandalicznym filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Seweryn twierdzi, że nikomu filmiku nie udostępniał, a jednak trafił on do internetu.

Na dziś (4 czerwca) zaplanowany jest marsz opozycji organizowany przez Donalda Tuska w Warszawie. Pochód ruszy o 12.00 z Placu Na Rozdrożu, a następnie przejdzie Alejami Ujazdowskimi, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem, aż do Placu Zamkowego, gdzie wzniesiona zostanie scena. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 i potrwa do około godz. 14:00. Punktem kulminacyjnym będą przemówienia szefa PO Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

