Kolejne czarne chmury nad Ziobrą! Czarzasty podjął decyzję ws. jego diety poselskiej

Włodzimierz Czarzasty złożył wniosek do Komisji Regulaminowej w sprawie nieobecności Zbigniewa Ziobry na posiedzeniach Sejmu.

Komisja Regulaminowa ma obowiązek rozpatrzyć wniosek i może zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.

Jeśli Ziobro nie odwoła się od decyzji Komisji lub jego odwołanie zostanie odrzucone, Czarzasty przedstawi wniosek o utratę diety parlamentarnej i obniżenie uposażenia do 1/10.

W czwartek, 29 stycznia, Włodzimierz Czarzasty poinformował o złożeniu wniosku do Komisji Regulaminowej do spraw Poselskich i Immunitetowych, dotyczącego nieobecności posła Zbigniewa Ziobry na posiedzeniach Sejmu.

- Zgodnie z regulaminem Sejmu, kieruję dzisiaj do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej do spraw Poselskich i Immunitetowych, informację, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą. Na podstawie art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się moim wnioskiem i podjąć uchwałę bądź nie w sprawie zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia mu upomnienia, lub nagany. W momencie, kiedy komisja zajmie takie stanowisko i przekaże je na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji - oznajmił.

Utrata diety i obniżenie uposażenia

Jeśli odwołanie Zbigniewa Ziobry nie zostanie uwzględnione lub nie skorzysta on z prawa do odwołania, konsekwencje finansowe mogą być poważne.

- Jeżeli się odwoła, to ta decyzja zostanie rozpatrzona, jeżeli nie to przedstawię na prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do 1/10 jego wysokości, czyli pobierania 1 tys. 350 zł - poinformował. - Pierwszy element tej procedury właśnie został wdrożony, czyli po upływie momentu, kiedy pan Ziobro musi usprawiedliwić, następnego dnia, czyli dziś, kieruję stosowny wniosek do Komisji Regulaminowej - dodał.

Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że 21 stycznia minął 18. dzień nieobecności Zbigniewa Ziobry na posiedzeniach Sejmu, liczony łącznie przez kilka miesięcy. Termin na usprawiedliwienie tych nieobecności upłynął 28 stycznia.

Marszałek podkreślił, że kary finansowe są już naliczane, a najbardziej dotkliwe konsekwencje czekają posła po 18. dniu nieobecności.

- Odliczamy pieniądze za wszystkie posiedzenia, ale wymiar ten dotkliwy nastąpi po osiemnastym posiedzeniu – powiedział.

System kar finansowych

Obecnie obowiązujący system kar finansowych dla posłów wygląda następująco:

Za pierwsze trzy dni nieobecności w miesiącu potrącane jest 588 zł (po 1/30 diety i uposażenia za każdy dzień). Od czwartego dnia nieobecności: kwota drastycznie rośnie, a poseł traci aż 3534 zł dziennie.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stanąć przed sądem? Tak, powinien jak najszybciej wrócić Nie, ma rację, że czeka na „gwarancje” Nie mam zdania