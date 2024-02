Kolega nagle zabrał głos na temat chorego Ziobry! "Walczy dziś o życie". Padły też mroczne słowa

Zbigniew Ziobro walczy z podstępną chorobą. Przeżywa trudne chwile i musi o siebie zadbać, jak jeszcze nigdy. Jak donosił "Super Express" Ziobro zmaga się z nowotworem. - Ponieważ ten typ raka, który dopadł Zbigniewa Ziobrę, potrafi niezauważalnie rozwijać się w organizmie całymi latami i długo nie daje specyficznych symptomów, które można wcześniej trafnie zinterpretować - donosiło nasze źródło z bliskiego otoczenia polityka.

Jak się czuje teraz? Co dzieje się ze Zbigniewem Ziobrą? Głos zabrał kolega Ziobry z Suwerennej Polski Marcin Warchoł. Jego wpis brzmi gorzko: - Według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Zbigniewa Ziobro daje złe rokowania. Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera ok. 90 proc. chorych (łatwo może sprawdzić w internecie informacje na ten temat). Ale to mroczna statystyka. Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to by wygrać. I by jak najszybciej - jak tylko to możliwe - wrócić do swoich obowiązków. Ale warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe - przekazał Warchoł we wpisie na platformie X.

Ziobro jest chory. Kolega zapewnia: Ja z przyjaciółmi modlimy się o jak najszybszy jego powrót do zdrowia

Warchoł odniósł się też do pogłosek krążących w mediach na temat Ziobry. Jak wskazał, jeśli będzie trzeba, to lider Suwerennej Polski pokaże wszelkie dokumenty medyczne: - Zapewniam wszystkich, że Zbigniew Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym, czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie. Są tam niezależne diagnozy z kilku renomowanych ośrodków medycznych. I zapewniam także, że najszybciej, jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami. Polityk zakończył wpis słowami, które łamią serce: - A ja z przyjaciółmi modlimy się o jak najszybszy jego powrót do zdrowia.

Tak Zbigniew Ziobro przemawiał w Sejmie w listopadzie