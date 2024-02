Kierwiński chce powołać Ziobrę na świadka. Wójcik: nie macie za grosz empatii!

Teorie o zniknięciu Ziobry z życia publicznego

O chorobie Zbigniewa Ziobry wiemy od jego partyjnych kolegów. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przechodzi teraz chemioterapię. W internecie pojawiają się opinie, że zasłaniając się chorobą Ziobro może nie stawiać się na przesłuchania sejmowych komisji śledczych.

O możliwość przesłuchania szefa Solidarnej Polski został zapytany szef MSWIA Marcin Kierwiński w „Expressie Biedrzyckiej”. - Nie chcę poddawać w wątpliwość bardzo osobistych spraw. Skoro panowie związani z panem Ziobro utrzymują, że jest on chory, to życzę mu powrotu do zdrowia, ale uważam że choroba nie zwalnia go z odpowiedzialności i konieczności przesłuchania. Komisje i prokuratorzy zdecydują, czy można przesłuchać świadka – powiedział minister Kierwiński. Dodał też, że oprócz Ziobry, przesłuchani będą jego zastępcy.

"Ta władza nie ma empatii"

- Polacy mają dość języka nienawiści serwowanego przez PO. Nie ma co się spodziewać empatii od takich ludzi jak Kierwiński – tak odniósł się do słów ministra Michał Wójcik, wiceszef Suwerennej Polski. - Oni mają problem, bo rząd Tuska jest coraz gorzej oceniany. Nie ma spokoju, nie ma bezpieczeństwa, jest rozchwiana scena polityczna. I jest brak empatii w przypadku ministra Ziobro, który jest bardzo ciężko chory. Ta władza nie ma za grosza empatii! - dodaje Wójcik. Jego zdaniem PO robi politykę na rozliczaniu. - Rozwalają Polskę i to my ich wkrótce rozliczymy! Wytrzymamy to, przeczekamy i ich sami rozliczymy - mówi Wójcik.

