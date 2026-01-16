Kogo wolą Polacy: Tuska czy Nawrockiego? Wyniki mogą zaskoczyć obie strony

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski ujawnia zaciętą rywalizację między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem.

Poparcie dla obu liderów jest niemal identyczne, z niewielką przewagą Nawrockiego (42,3 proc. do 42proc. dla Tuska), co wskazuje na głęboką polaryzację społeczeństwa.

Elektoraty są silnie podzielone – wyborcy koalicji rządzącej wspierają Tuska, a opozycji Nawrockiego, zaś niezdecydowani mogą zadecydować o przyszłości.

Z badania sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że różnica w ocenie obu polityków mieści się w granicach błędu statystycznego. Karol Nawrocki cieszy się nieco większym poparciem, uzyskując łącznie 42,3 proc. pozytywnych ocen (30 proc. zdecydowanie lepiej, 12,3 proc. raczej lepiej). Donald Tusk niewiele ustępuje, zdobywając 42 proc. wskazań (30,4 proc. zdecydowanie lepiej, 11,6 proc. raczej lepiej). Taki rozkład głosów świadczy o zaciętej rywalizacji i braku wyraźnego faworyta w opinii publicznej. Stosunkowo niewielka jest również grupa osób oceniających obu polityków tak samo dobrze (3,9 proc.) oraz tak samo źle (8,9 proc.). Jedynie 2,9 proc. respondentów nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

Polaryzacja elektoratów

Analiza wyników w poszczególnych elektoratach ujawnia głęboką polaryzację. Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) dominującą postacią jest Donald Tusk, którego wyżej ocenia aż 90 proc. respondentów (w tym 73 proc. zdecydowanie). Karol Nawrocki praktycznie nie ma poparcia w tym elektoracie, uzyskując 0 proc. wskazań. Sytuacja jest niemal lustrzana w przypadku wyborców opozycji (PiS i Konfederacja). 78 proc. z nich preferuje Karola Nawrockiego (58 proc. zdecydowanie), natomiast Donald Tusk może liczyć w tej grupie jedynie na 11% pozytywnych wskazań.

Istotną grupę stanowią "pozostali wyborcy", którzy w przyszłych wyborach mogą odegrać kluczową rolę. W tej grupie Karol Nawrocki cieszy się większym poparciem (łącznie 40 proc.), podczas gdy Donald Tusk uzyskuje jedynie 13 proc. wskazań. Warto zauważyć, że w tej grupie duży odsetek stanowią osoby oceniające obu polityków tak samo dobrze lub źle (po 15 proc.) oraz niezdecydowani (17 proc.). Ich postawa może przesądzić o przyszłych rozstrzygnięciach politycznych.

Tak wyrównany wynik może okazać się zaskoczeniem zarówno dla premiera, jak i dla prezydenta. Kluczowi pozostają niezdecydowani Polacy: to od ich opinii może zależeć przewaga każdego z nich.

