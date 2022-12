Kodeks karny z podpisem prezydenta

W listopadzie nowelizację Kodeksu karnego przegłosował polski parlament. Teraz podpis złożył prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, że wprowadzone nowe zapisy wejdą w życie. Nowe przepisy przewidują, że pijany kierowca straci auto lub zapłaci jego wartość rynkową i to nawet wtedy, kiedy zostanie rozbity w wypadku. Jeśli nietrzeźwy kierowca będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, to zawsze straci samochód i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. W takiej sytuacji najpierw policja tymczasowo zajmie jego samochód na okres do 7 dni. Następnie prokurator zabezpieczy pojazd i wreszcie sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek auta. W przypadku, w którym to nie dojdzie do wypadku, tylko policja stwierdzi samo prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości, sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku. Kierowca, który będzie prowadził auto na podwójnym gazie już kolejny raz, straci samochód, mając w organizmie już powyżej 0,5 promila.

Zwiększy się również maksymalna kara, którą można wymierzyć osobie nietrzeźwej za spowodowanie ciężkiego wypadku. Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności. Obecnie jest to jedynie do 12 lat.

