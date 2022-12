Zimmermann o braku kontaktu z Andrzejem Dudą. "Jak zmarła mi żona nie wysłał nawet kondolencji"

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Były promotor pracy dyplomowej Andrzeja Dudy udzielił wywiadu

Były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor pracy doktorskiej Andrzeja Dudy, prof. Jan Zimmermann udzielił wywiadu portalowi naTemat.pl. Zimmermann wyjawił portalowi, jak na śmierć jego żony zareagował Andrzej Duda, który według informacji profesora mienił się jej przyjacielem. Pracownik naukowy wyżalił się również, że nie ma kontaktu z głową państwa. Mimo wspólnej przeszłości.

Promotor o Dudzie. "Jak zmarła moja żona, która była z nim zaprzyjaźniona, to on żadnych kondolencji nie wysłał"

- Współczuję mu, Andrzej jest, jaki jest. Jutro ma imieniny (rozmowa odbyła się 29.10 – przyp. red.), ale zadzwonić do niego nie mogę. Zresztą, jak zmarła moja żona, która była z nim zaprzyjaźniona, to on żadnych kondolencji nie wysłał. Przykre - przekazał portalowi. Dodając, że rosyjskim hakerom udało się porozmawiać z Dudą. - A rosyjskim hakerom się udało… - przekazał nie kryjąc smutku.

Były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazał, że ewentualną szansą na rozmowę z prezydentem mógłby uzyskać zapisując się na audiencję go głowy państwa.

Zimmermann "nie ma żadnego kontaktu z Dudą"

- No cóż… Nie mam z prezydentem żadnego kontaktu: ani prywatnego, ani służbowego. Nawet takiego obywatelskiego. Musiałbym zapisać się chyba na audiencję. A i tak zapewne nie zostałbym przyjęty, choć podobno pałac jest zawsze otwarty i każdy, nawet z ulicy, może przyjść...- stwierdził.

