KO odjeżdża PiS-owi! Wielki kryzys w partii Hołowni, jest najnowszy sondaż

- Koalicja Obywatelska zdobywa 34 proc. poparcia, co daje jej 8 punktów procentowych przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością.
- Kilka partii, w tym Polska 2050, Partia Razem i Rozwój Plus, nie przekracza progu wyborczego i znalazłoby się poza Sejmem.
- Konfederacja zajmuje trzecie miejsce.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, ekipa Donalda Tuska miałaby powody do wielkiego świętowania. Koalicja Obywatelska może liczyć na 34 proc. poparcia, co daje jej bezpieczną przewagę nad głównym rywalem. Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 26 proc. badanych, traci do lidera aż 8 punktów procentowych.
Taki wynik przekłada się na konkretną siłę w parlamencie. Według symulacji podziału mandatów, KO wprowadziłaby do Sejmu 196 posłów. Partia Jarosława Kaczyńskiego musiałaby zadowolić się 157 miejscami w sejmowych ławach.
Klęska Hołowni i walka o przetrwanie
Prawdziwy wstrząs widać jednak na dalszych miejscach zestawienia. Polska 2050 Szymona Hołowni zanotowała katastrofalny wynik - zaledwie 1 proc. poparcia. To oznacza, że formacja ta znalazłaby się całkowicie poza Sejmem. W równie trudnej sytuacji jest Partia Razem oraz ugrupowanie Rozwój Plus - obie formacje zdobyły po 4 proc. głosów, co nie pozwoliłoby im na przekroczenie progu wyborczego.
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Na sejmowych korytarzach utrzymaliby się natomiast przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, balansując na krawędzi z wynikiem 5 proc. (5 mandatów). Nieco pewniej może czuć się Nowa Lewica, którą popiera 6 proc. respondentów, co dałoby jej 18 mandatów.
Braun rośnie w siłę
Ciekawie wygląda sytuacja na prawej stronie sceny politycznej. Trzecie miejsce na podium zajmuje Konfederacja z wynikiem 10 proc., co przekłada się na 48 mandatów. Tuż za nią, z poparciem na poziomie 8 proc., uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Formacja ta mogłaby liczyć na wprowadzenie aż 36 posłów.
Chęć udziału w głosowaniu zadeklarowało 61 proc. uprawnionych.