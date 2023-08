KO ma już listy gotowe. Kiedy przedstawi kandydatów?

Sensacja! Oni chcą z Sejmu trafić do Senatu i odwrotnie! Szykują się zaskakujące ruchy. Ujawniamy nazwiska

Politycy zapowiadają wiele niespodzianek

W środę o godz. 9.00 rozpocznie się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej PO, na którym mają zostać zatwierdzone listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Wcześniej listy te mają zostać uzgodnione na posiedzeniu Zarządu Krajowego Partii, który zbierze się we wtorek po południu.

"Dzisiaj (15.08) o godz. 16 zarząd krajowy, przyjmiemy propozycje list wyborczych; to normalna procedura w Platformie Obywatelskiej. Jutro rano Rada Krajowa będzie te listy zatwierdzać" - powiedział we wtorek PAP Budka. "Mamy bardzo mocnych kandydatów, oczywiście zachowane wszelkie wymogi parytetów i podziału na listach. Myślę, że będzie sporo pozytywnych niespodzianek" - dodał szef klubu KO.

Zapowiedział też, że środowe posiedzenie Rady Krajowej rozpocznie się od części otwartej z wystąpieniem przewodniczącego PO Donalda Tuska, następnie odbędzie się część zamknięta, na której odbędzie się głosowanie nad zatwierdzeniem list. Budka podkreślił, że na posiedzenie zaproszeni są przedstawiciele koalicjantów PO z Koalicji Obywatelskiej - Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.

Kto znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej?

W ubiegły czwartek PKW przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KO, w skład którego wchodzą: Platforma Obywatelska, Zieloni, Inicjatywa Polska oraz Nowoczesna. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Do tej pory nie wiadomo wiele o kształcie list KO. Z informacji PAP wynika między innymi, że obecna wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska ma otwierać listę do Sejmu w okręgu toruńskim, a w okręgu olsztyńskim "jedynką" ma być Janusz Cichoń - były prezydent Olsztyna i były wiceminister finansów. Na początku sierpnia w śląskim Ustroniu Donald Tusk zapowiadał natomiast, że na listach KO "bardzo wysoko będą były wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz poseł Andrzej Rozenek", który trafił do Sejmu obecnej kadencji z list Lewicy.

Podczas wiecu w podwarszawskim Legionowie w ubiegłym tygodniu szef PO mówił też o przedstawicielach swojej formacji, którzy będą kandydować na Mazowszu m.in. w okręgu podwarszawskim będą to: rzecznik PO Jan Grabiec, Kinga Gajewska, Maciej Lasek, Aleksandra Gajewska i Andrzej Domański w Warszawie, sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński w okręgu obejmującym Płock, Ciechanów, Przasnysz i Mławę czy Kamila Gasiuk-Pihowicz w Siedlcach.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

