D.Tusk: Macierewicz Kaczyński i Morawiecki rozbroili Polskę. Czy są agentami czy głupcami?

Te wybory to, Polska kontra PiS

"Ich jedynym pomysłem było brutalne atakowanie opozycji, w tym mnie, na niekończących się konferencjach prasowych" - mówił o działaniach rządu lider PO. "Nie obronimy Polski, jeśli rządzić będą ludzie, którym się wydaje, że metodą na obronę Polski jest oskarżania rodaków, oskarżanie konkurentów politycznych w Polsce o własną nieudolność" - dodał.

W jego opinii, "ten rząd naraża Polskę, ten rząd naraża wszystkie polskie rodziny, na bardzo poważne niebezpieczeństwo". "Najgorsze jest to, że w tej sprawie minister nic nie wie, prezes kłamie, w kłamstwach premier zawodowo przegania wszystkich, ale te kłamstwa dotyczą naszego bezpieczeństwa" - mówił.

Lider PO stwierdził również, że "zadłużamy się na dziesiątki miliardów złotych w Korei za obietnice czołgów i haubic w przyszłości". "Wojna jest dzisiaj. (Antoni) Macierewicz, (Jarosław) Kaczyński, (Mateusz) Morawiecki rozbroili Polskę" - powiedział.

"Tu już nie chodzi o żadne partie polityczne. Tu chodzi o wielki, historyczny pojedynek - Polska kontra PiS. Na tym te wybory polegają" - oświadczył Tusk.

Tusk pytany przez jednego z mieszkańców o ustawę represyjną, zapewnił, że naprawi tą sytuację," Andrzej Rozenek i Tomasz Siemoniak po to są wysoko na listach, oni są po to, żeby tego pytania więcej nie trzeba było stawiać. Mozecie mnie trzymac za słowo"-zapewniał przewodniczący. Polska kontra PiS- na tym te wybory polegają.

Lider KO odniósł się do afer PiS, stwierdził, że "PiS śmieje się nam w twarz, mają TVP, prokuraturę, policję, żeby kradli bezwstydnie. Wyborcy PiS to ofiary Ziobry i Kurskiego ulegli świetnej zorganizowanje machinie kłamstwa. My podjęlismy decyzję, że stajemy do boju".

Poinformował, że na spotkanie w Ustroniu zaprosił liderów tych środowisk, które wspólnie z Platformą Obywatelską utworzyły Koalicję Obywatelską. "I dzisiaj chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Dzisiaj chciałbym to ogłosić: Koalicja Obywatelska ponownie wystartuje w wyborach razem. Platforma, Zieloni, Inicjatywa Polska, Nowoczesna są tutaj z nami" - wskazał Tusk.

"Jak pewnie zauważyliście, są z nami samorządowcy tej ziemi (...), ale tu teraz prezentuje tych, którzy zdecydowali się budować szeroki wachlarz ludzi dobrej woli: Barbara Nowacka - Inicjatywa Polska, Urszula Zielińska - partia Zieloni, Adam Szłapka - Nowoczesna i nasz gość specjalny - pan Apoloniusz Tajner, który wie, jak wygrywać, wie jak zwyciężać. I dzisiaj on ma tutaj obowiązek i zaszczyt reprezentować całą rzeszę bezpartyjnych, ludzi w wiarą w zwycięstwo, społeczników, działaczy społecznych, sportowych, którzy także będą na naszych listach" - powiedział szef PO.

"Idziemy szeroką ławą, idziemy po wygraną, nikt nas nie zwolni z tego obowiązku" - podkreślił.

Jak stwierdził Tusk, wierzymy w zwycięstwo w wyborach i po to idziemy.

