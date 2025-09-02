Jest najnowszy sondaż poparcia partyjnego

Najnowszy sondaż wyborczy IBRiS, przeprowadzony dla portalu Onet.pl, wskazuje na niemal identyczne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (KO) i Prawa i Sprawiedliwości (PiS). KO uzyskała 28,5 proc. poparcia, a PiS 28,3 proc. – co w granicach błędu statystycznego oznacza remis.

KO i PiS walczą o każdy głos. Co z Konfederacją?

Sondażowe zestawienie otwiera Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. (+2,7 pkt proc. w porównaniu z sondażem z czerwca). Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wyniosło 28,3 proc. (-2,2 pkt proc.). Różnica między partiami jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. W związku z tym możemy mówić o remisie - ocenił portal.

Kto jeszcze w Sejmie?

Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z 14,4 proc. wskazań (-2,4 pkt proc.). Do Sejmu dostałaby się jeszcze wyłącznie Lewica z wynikiem 8,1 proc. (+2 pkt proc.). Pozostałe ugrupowania, takie jak Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederacja Korony Polskiej oraz Polska 2050, nie przekroczyły progu wyborczego.

Frekwencja wyborcza – czy Polacy pójdą głosować?

Sondaż IBRiS zbadał również deklarowaną frekwencję wyborczą. Okazuje się, że jedynie 56 proc. Polaków deklaruje udział w wyborach (przypomnijmy, że frekwencja w poprzednich wyborach parlamentarnych wyniosła 74,38%, ustanawiając rekord największej frekwencji wyborczej w całej historii III Rzeczypospolitej, gdzie wcześniejszy rekord wynosił 68,23% i miał miejsce w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku.)

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Wykorzystano metodę telefoniczną.

