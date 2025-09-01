Fatalne wieści dla Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Zobacz najnowszy sondaż partyjny

Dobre wieści dla premiera Tuska

Formacja premiera Donalda Tuska utrzymała palmę pierwszeństwa z wynikiem 32,6%, ale sondażowa przewaga nad PiS-em wynosi zaledwie jeden punkt procentowy. Dr Bartłomiej Machnik nie ma wątpliwości, że to dobre wyniki dla Koalicji Obywatelskiej. - W ostatnich tygodniach premier i jego ekipa musieli odpierać ataki prezydenta Karola Nawrockiego, więc taki sondaż musi ich cieszyć – uważa politolog. Trzecie miejsce utrzymała Konfederacja (12,55%), za nią z wynikiem 7,3 procent plasuje się Lewica. Do Sejmu weszłyby jeszcze partie Razem i Korona. Polska 2050 (3,45%) i szczególnie PSL (1,48%) nie uzyskałyby żadnego mandatu, a nawet musiałyby drżeć o finansowanie z budżetu państwa, które należy się partiom z wynikiem co najmniej 3%. - To efekt błędów, które popełnili Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak – Kamysz. Otwarte pozostaje pytanie, czy są jeszcze w stanie zaryzykować i powalczyć o polityczną przyszłość. Mniejsze szanse na to zdaje się mieć Polskie Stronnictwo Ludowe i lider tej formacji bardzo związany, także emocjonalnie z premierem Donaldem Tuskiem – uważa politolog.

Konsekwencja została nagrodzona

Politolog doktor Bartłomiej Machnik zwraca jeszcze uwagę na fakt, że Partia Razem Adriana Zandberga kolejny raz uzyskała wynik pozwalający na wprowadzenie posłów do Sejmu. - Konsekwencja i upór w trzymaniu się swoich zasad dają jak widać bardzo wymierne efekty. Razem może być formacją, która w nowej sejmowej układance w sprawach socjalnych znajdzie wspólny język z Prawem i Sprawiedliwością - uważa politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków

PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ: KPO TO WIECZNA WALKA Z CWANIAKAMI! | Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.