Fatalne wieści dla Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Zobacz najnowszy sondaż partyjny

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-09-01 16:28

Koalicja Obywatelska trzyma się mocno, dołują za to jej koalicjanci. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu” wynika, że Polska 2050 i PSL nie mają poparcia pozwalającego na wprowadzenie posłów do Sejmu. - Najdelikatniej mówiąc Hołownia i Kosiniak – Kamysz toną -komentuje politolog dr Bartłomiej Machnik.

Hołownia, Kosiniak-Kamysz

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express, Art Service/Super Express, Marek Zeiliński/Super Express Hołownia, Kosiniak-Kamysz

Dobre wieści dla premiera Tuska

Formacja premiera Donalda Tuska utrzymała palmę pierwszeństwa z wynikiem 32,6%, ale sondażowa przewaga nad PiS-em wynosi zaledwie jeden punkt procentowy. Dr Bartłomiej Machnik nie ma wątpliwości, że to dobre wyniki dla Koalicji Obywatelskiej. - W ostatnich tygodniach premier i jego ekipa musieli odpierać ataki prezydenta Karola Nawrockiego, więc taki sondaż musi ich cieszyć – uważa politolog. Trzecie miejsce utrzymała Konfederacja (12,55%), za nią z wynikiem 7,3 procent plasuje się Lewica. Do Sejmu weszłyby jeszcze partie Razem i Korona. Polska 2050 (3,45%) i szczególnie PSL (1,48%) nie uzyskałyby żadnego mandatu, a nawet musiałyby drżeć o finansowanie z budżetu państwa, które należy się partiom z wynikiem co najmniej 3%. - To efekt błędów, które popełnili Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak – Kamysz. Otwarte pozostaje pytanie, czy są jeszcze w stanie zaryzykować i powalczyć o polityczną przyszłość. Mniejsze szanse na to zdaje się mieć Polskie Stronnictwo Ludowe i lider tej formacji bardzo związany, także emocjonalnie z premierem Donaldem Tuskiem – uważa politolog.

Konsekwencja została nagrodzona

Politolog doktor Bartłomiej Machnik zwraca jeszcze uwagę na fakt, że Partia Razem Adriana Zandberga kolejny raz uzyskała wynik pozwalający na wprowadzenie posłów do Sejmu. - Konsekwencja i upór w trzymaniu się swoich zasad dają jak widać bardzo wymierne efekty.  Razem może być formacją, która w nowej sejmowej układance w sprawach socjalnych znajdzie wspólny język z Prawem i Sprawiedliwością - uważa politolog.  

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków

PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ: KPO TO WIECZNA WALKA Z CWANIAKAMI! | Poranny Ring
Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia?
Jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ PARLAMENTARNY
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
SZYMON HOŁOWNIA