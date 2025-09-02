Mateusz Morawiecki ujawnia! Tak TVP go niszczyła?! Kulisy „zasady 9 sekund” zaskakują

Mateusz Morawiecki w zaskakującym wyznaniu przyznał, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości jego wizerunek był systematycznie niszczony przez kierownictwo Telewizji Polskiej. Były premier odniósł się również do kontrowersyjnej polityki TVP wobec Konfederacji, która za czasów rządów PiS była marginalizowana w mediach publicznych. Co dokładnie działo się za kulisami? Jak wyglądała tzw. „zasada 9 sekund”, która miała ograniczać obecność Morawieckiego w głównym wydaniu „Wiadomości”? Były premier zdecydował się na szczere wyznanie, ujawniając kulisy funkcjonowania TVP za czasów Jacka Kurskiego.

Morawiecki o TVP: „Mój wizerunek był niszczony”

W rozmowie z Radiem Zet Mateusz Morawiecki został zapytany o podejście TVP do Konfederacji za czasów, gdy sprawował urząd premiera. Politycy Konfederacji byli wówczas niemal całkowicie wykluczeni z możliwości występowania w telewizji publicznej. Morawiecki przyznał, że uważa, iż „nasza polityka względem Konfederacji nie była właściwa”.

Akurat jako osoba, która zdaje się, że tam podlegała "zasadzie 9 sekund", wiem coś o tym. Mój wizerunek był niszczony bardzo często przez kierownictwo najwyższe TVP. Nie obserwowałem tego bardzo dokładnie, bo w ogóle telewizji za bardzo nie oglądam i nie oglądałem. Jeżeli podobne działania były prowadzone wobec Konfederacji, to nie dziwię się ich pretensjom – przekonywał.

Czym była „zasada 9 sekund” w TVP?

„Zasada 9 sekund” to praktyka, która miała być wprowadzona przez ówczesnego prezesa TVP, Jacka Kurskiego.

Jak informował portal Onet.pl w czerwcu 2019 roku, Kurski miał wprowadzić w głównym wydaniu „Wiadomości” zasadę, zgodnie z którą wypowiedzi Mateusza Morawieckiego cytowane w programie jako tzw. setki (dźwięk i obraz) nie mogły być dłuższe niż 9 sekund.

Sonda
Czy Mateusz Morawiecki był dobrym premierem Polski?
MORAWIECKI OSTRO O PLANACH TUSKA: SKĄD WEŹMIE NA TO PIENIĄDZE?
