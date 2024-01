Klęska Bartłomieja Sienkiewicza. Chodzi o Polskie Radio! Co dalej?

Przesłanie do władzy

Resort kierowany przez Bartłomieja Sienkiewicza wyjaśniał w opublikowanym komunikacie (po informacji o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A), że ma to związek z z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych (prezydent zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 r., w którym przewidziano 3 mld zł dla mediów publicznych). Ministerstwo przekonywało, że w takie działanie (postawienie w stan likwidacji) pozwoli na "zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania”.

Tymczasem w poniedziałek przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski opublikował na platformie „X” fragment postanowienia referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Karoliny Ilczuk, w którym oddalono wniosek otwarcie likwidacji spółki Polskie Radio oraz wpisania do KRS likwidatora Pawła Majchera.

Dziennik "Rzeczpospolita" przypomina, że inaczej sąd rejestrowy zdecydował w sprawie otwarcia likwidacji "Radia dla Ciebie", które wchodzi w skład Audytorium 17, czyli porozumienia lokalnych stacji radiowych działających w ramach Polskiego Radia. Podobne decyzje zapadły w Gdańsku oraz Katowicach w sprawie lokalnych rozgłośni PR.

Dodatkowo w ubiegłym tygodniu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowali zmiany w publicznych mediach, dokonywane od kilku tygodni przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis art. 26 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji, odsyłający do kodeksu spółek handlowych jest niezgodny z Konstytucją w takim zakresie, w jakim umożliwia likwidację spółek mediów publicznych.

Natychmiast po wyroku Ministerstwo Kultury wydało komunikat, wskazujący że nie będzie go respektowało. Wskazano w nim na kolejną jego wadę, bo „w składzie orzekającym brali (...) udział Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy jako posłowie PiS uczestniczyli w uchwalaniu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w 2015 i 2016 roku, co podważa ich zdolność do zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie”.

