Klamka zapadła. Karol Nawrocki podjął ważne decyzje

Karol Nawrocki podpisał pięć kluczowych ustaw, w tym dotyczące usuwania skutków powodzi, prawa wodnego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, budowli przeciwpowodziowych, a także ustawę o nierepresjonowaniu Polaków walczących po stronie Ukrainy.

Prezydent zawetował obszerną reformę procedury karnej, uzasadniając to "troską o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością".

Podpisane ustawy stanowią kolejny pakiet projektów zatwierdzonych przez prezydenta, co wskazuje na jego aktywność legislacyjną (wcześniej podpisał już siedem innych ustaw).

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o podpisaniu pięciu ustaw, które zostały przyjęte przez Sejm w lutym i marcu 2026 roku.

Wśród zatwierdzonych dokumentów znalazły się projekty regulujące kwestie usuwania skutków powodzi oraz prawa wodnego, a także te dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zasad przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Prezydent podpisał również ustawę o nierepresjonowaniu polskich obywateli walczących po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją, a także ustawę dotyczącą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Podpisane ustawy stanowią kolejny pakiet projektów, które zyskały aprobatę prezydenta Nawrockiego. Wcześniej, we wtorek, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o podpisaniu siedmiu innych projektów.

Wówczas zatwierdzone przepisy obejmowały zmiany w obszarach takich jak podatki, emerytury, Krajowy Rejestr Karny, działalność kosmiczna oraz system wsparcia rozwoju umiejętności w województwach.

Weto wobec reformy procedury karnej

W połowie marca Pałac Prezydencki ogłosił weto prezydenta wobec obszernej reformy procedury karnej. Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że decyzja o niepodpisaniu ustawy wynikała z "troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością".

