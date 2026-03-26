Polacy ocenili zachowanie Nawrockiego wobec dziennikarza TVN. Ma przechlapane?

Większość Polaków negatywnie ocenia reakcję prezydenta Nawrockiego na pytanie dziennikarza TVN24, natomiast 27,6% ocenia ją pozytywnie.

Krytyczne oceny zachowania prezydenta są bardziej powszechne wśród osób starszych.

Incydent, który wywołał debatę, miał miejsce podczas podczas uroczystych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu.

Sondaż przeprowadzony przez SW Research dla "Rzeczpospolitej" wskazuje na przeważającą negatywną ocenę zachowania prezydenta. 42,2 proc. respondentów oceniło jego reakcję jako negatywną, w porównaniu do 27,6 proc., którzy wyrazili opinię pozytywną. Istotna część badanych nie miała zdania w tej sprawie (9,3 proc.), a 20,9 proc. przyznało, że nie było świadomych całej sytuacji.

Kto krytykuje najbardziej?

Analiza demograficzna wyników badania pokazuje, że krytyczne opinie są częstsze wśród osób starszych i o wyższych dochodach. Ponad połowa respondentów powyżej 50. roku życia oraz połowa osób z dochodami przekraczającymi 7 tys. zł netto negatywnie oceniła zachowanie prezydenta. Najwyższy odsetek krytycznych opinii (62 proc.) odnotowano wśród mieszkańców największych miast.

Kontekst wydarzeń

Incydent, który stał się przedmiotem badania, miał miejsce podczas uroczystych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu, gdzie doszło do spotkania prezydentów obu państw. Po wspólnej konferencji prasowej, gdy prezydenci opuszczali mównice, dziennikarz TVN24 zadał prezydentowi Nawrockiemu pytanie dotyczące jego stosunku do "zażyłości Viktora Orbana z Władimirem Putinem".

Prezydent Nawrocki zareagował na pytanie dziennikarza w sposób, który został określony jako nerwowy. Po krótkiej rozmowie ze swoim rzecznikiem, prezydent podszedł do dziennikarza, wskazując na niego palcem ze sceny, i podniesionym głosem powiedział:

- Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? - mówił.

