Kim jest Tadeusz Cymański? To szachista i ojciec gromadki dzieci. Poseł przeszedł do PiS z Suwerennej Polski

Tadeusz Cymański: kariera i doświadczenie w polityce

Tadeusz Cymański to poseł, który ostatnio podjął decyzję o przejściu z Suwerennej Polski (partii Zbigniewa Ziobry) do PiS. W polityce jest od lat, ma za sobą doświadczenie jako samorządowiec (był burmistrzem Malborka), poseł, a także europoseł. Cymański urodził się w 1955 roku. W 1978 ukończył studia w zakresie ekonomiki transportu lądowego na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Co ciekawe, będąc studentem dorabiał i imał się różnych zająć, pracował m.in. jako grabarz. W 1980 zaangażował się w działalność „Solidarności”. W latach 1990–1998 był burmistrzem Malborka, a później trzy lata zasiadał w radzie tego miasta.

Był jednym z członków pierwszej partii braci Kaczyńskich, czyli Porozumienia Centrum. Od 2001 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 2001–2002 był w Przymierzu Prawicy, a w latach 2002–2011 należał do Prawa i Sprawiedliwości. Następnie Cymański trafił do Solidarnej Polski i był w niej aż do teraz. Po przemianowaniu w maju 2023 Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę zrezygnował z jej reprezentowania, zapowiadając powrót do PiS.

Poseł Tadeusz Cymański: rodzina - żona Barbara i gromadka dzieci

Poseł Cymański od lat tworzy związek małżeński z żoną Barbarą, z którą ma pięcioro dorosłych już dzieci. O żonie polityka niewiele wiadomo, a on sam miał przed laty mówić "Penelopa ma czekać na powrót męża i nic więcej". Przed laty wspominał w mediach, jak zapoznał przyszłą żonę: - Gdy opowiedziałem koleżankom z pracy o apetycznej blondynce, którą spotkałem w muzeum zamkowym, nie wiedziałem jeszcze, że wkrótce zostanie moją żoną. Nieco bardziej rozmowna była siostra Cymańskiego, która o jego relacji małżeńskiej mówiła: - Święta kobieta - przyznawała, że nieraz mówiłąa do bratowej: - Basiu, ja cię podziwiam. Ja bym się nie zgodziła, aby mój mąż, jak twój Tadek, był gościem w domu". Ale ona uważa, że rolą kobiety jest być matką i żoną. Tak jak nasza mama, a jej teściowa - czytamy w naszemiasto.warszawa.

Z żoną Barbarą Cymański ma pięcioro dzieci Mateusza, Tomasza, Martę, Magdalenę i Macieja. To właśnie o jednej z córek było głośno kilka lat temu. Okazało się, że córka posła brała udział w protestach kobiet: - Szanuję i kocham swoje dzieci. Nie prowadzimy wojny ze sobą, szanuję poglądy każdego. Oczywiście wychowywałem Magdę w jakichś przekonaniach i duchu, ale widać, że świat, argumenty, lektury, towarzystwo wpływają na ludzkie postawy – mówił wtedy „Super Expressowi” Tadeusz Cymański.

Cymański: choroba nowotworowa. Konieczna była operacja

Kilka lat temu poseł Tadeusz Cymański przyznał, że ma kłopoty zdrowotne. Polityk musiał stoczyć walkę z rakiem, a konkretnie nowotworem jamy brzusznej. O chorobie dowiedział się przypadkiem w czasie badań: - Niespodziewanie i przypadkowo. Przy okazji profilaktycznych badań. Byłem na USG jamy brzusznej i okazało się, że tam jest coś - po bliższych badaniach okazało się, że to nowotwór – opowiadał w RMF FM. W maju 2021 roku w rozmowie z „Super Expressem” Tadeusz Cymański wyznał, że jest po wycięciu mięsaka. - Wyniki badań są optymistyczne. Dają nadzieję na to, że nie będę miał przerzutów czy nawrotów nowotworu. Pokonałem raka, dziękuję Bogu i lekarzom – mówił wówczas.

Pasje Tadeusza Cymanskiego: szachy i śpiewanie

Jedną z największych pasji Cymańskiego są szachy. W 2003 pokonał on arcymistrza szachowego Anatolija KarpowaL - Okoliczności tego zwycięstwa były nietypowe. Ja pojawiłem się tam, dziś to słowo ma rozmaite konotacje, jako dubler. To była symultana Anatolija Karpowa, byłego mistrza świata, bardzo znanego szachisty. Odbywało się to na jednym z najwyższych pięter hotelu Marriott w Warszawie i koncepcja była taka, że na 30 szachownicach Karpow mierzył się z przedstawicielami świata sztuki, kultury, biznesu i polityki. W tym rozdzielniku było kilka zaproszeń do Sejmu. Niestety udziału nie mógł wziąć marszałek Marek Borowski, również bardzo dobry szachista, ani premier Waldemar Pawlak i dlatego desygnowano następców. I z tej okazji znalazłem się tam ja. To wszystko było bardzo widowiskowe. Miałem to szczęście, że byłem jedynym, który wygrał swoją partię. Była to okoliczność, która pozwoliła mi osiągnąć, w dobrym tego słowa znaczeniu, rozgłos - opowiadał w Onecie po latach. Inna pasja Cymańskiego to śpiewanie. Kiedyś zaśpiewał nawet specjalnie dla "Super Expressu":