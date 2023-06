Ziobro traci posła. "Nie jest to żadnym zaskoczeniem"

Tadeusz Cymański, który do tej pory był jednym z kilkunastu posłów Suwerennej Polski, zmienia barwy polityczne. Nie przenosi się jednak zbyt daleko, ponieważ teraz będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Sam o swojej decyzji opowiada dość nietypowo. - Mówię z największym szacunkiem o kolegach z Suwerennej Polski (...) Nie zmieniam frontu, zmieniam jedynie pozycje strzeleckie - stwierdził. Jak dodał, o swojej decyzji poinformował już Zbigniewa Ziobrę, a o swoich kolegach z partii mówi z największym szacunkiem. Jak ten transfer komentują pozostali politycy z partii ministra sprawiedliwości?

- Pan poseł Cymański kierunek swojej działalności politycznej określił już kilkanaście dni temu, więc nie jesteśmy zaskoczeni; od wielu miesięcy sygnalizuje zresztą takie dość indywidualne podejście do niektórych spraw. Cieszymy się z wieloletniej współpracy w ramach jednej partii, ale to, co dzisiaj, nie jest żadnym zaskoczeniem - powiedział zapytany o te informacje Sebastian Kaleta.

W 2019 roku Tadeusz Cymański wystartował z 25 okręgu w Gdańsku. Zdobył wówczas 8019 głosów.

