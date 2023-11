Kto by się spodziewał?

Doktor ekonomii i biznesmen

Sławomir Mentzen znany jest ze skrajnie liberalnych poglądów gospodarczych (jest np. za likwidacją 500 plus) oraz z konserwatywnego podejścia do spraw obyczajowych. Jego poglądy mają solidną podstawę teoretyczną: skończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zrobił licencjat z fizyki teoretycznej.

Osiem lat temu uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2017 r. został wpisany na listę doradców podatkowych. Pierwszym biznesem Mentzena był założony w 2011 r. kantor wymiany walut. Za zarobione w nim pieniądze trzy lata później otworzył z Karolem Kapicą kancelarię rachunkowo-podatkową (Mentzen i Kapica). W 2021 r. polityk Konfederacji otworzył własną kancelarię, która specjalizuje się w optymalizacji podatkowej. Firma ma siedzibę w Toruniu oraz oddziały w kilku miastach. Liberalny polityk nie jest zbyt hojny dla pracowników. Z ogłoszeń rekrutacyjnych kancelarii wiadomo, że kandydaci mogą liczyć na minimalną płacę krajową lub niepełny etat.

Mentzen browarnik i sponsor

Mentzen próbuje swoich sił też w innych branżach. Był właścicielem sklepu z bronią myśliwską, a od 2020 r. jest właścicielem browaru rzemieślniczego firmowanego jego nazwiskiem. Polityk wspiera też lokalnych piłkarzy - sponsoruje klub Start Mentzen Toruń.

Sławomir Mentzen chroni rodzinę przed rozgłosem. Wiadomo tylko, że jest żonaty: 13 lat temu jego wybranką została blondynka Agnieszka z którą ma troje dzieci. Mentzen ma młodszego brata Tomasza, także działacza Konfederacji. Według „Gazety Wyborczej” Tomasz ma zarzut kierowania grupą przestępczą. Przez laty był współwłaścicielem spółki Money Transfer Kiosk, która zainstalowała w całym kraju ok. 3 tys. automatów do inwestowania w instrumenty finansowe oferowane na giełdzie Forex. Zdaniem prokuratorów były to automaty hazardowe. ABR

Mentzen o 800 plus. Jednoznaczne słowa