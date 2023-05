Ważna deklaracja Mentzena. Ujawnił przyszłość Korwin-Mikkego

Wybory coraz bliżej, nic więc dziwnego, że partie zaczęły obiecywać coraz więcej. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że podniesienie 500 plus o 300 złotych od 1 stycznia 2024 a Donald Tusk poszedł jeszcze dalej i zaproponował (PO złożyła jej w Sejmie wniosek w tej sprawie), by to świadczenie zwaloryzować od 1 czerwca 2023 roku. Sławomir Mentzen, który w czwartek gościł w "Wieczornym Expressie" obie te propozycje uznał za niepotrzebne. Jego zdaniem rodziny z dziećmi powinny otrzymawać ulgę, a program 500 plus nie spełnił swojej roli, jaką miał odegrać.

Polityk Konfederacji był również pytany o zbliżające się wybory parlamentarne. Jak zapowiedział, to on będzie "1" na warszawskiej liście, zaś Janusz Korwin-Mikke powalczy o głosy w okręgu podwarszawskim. Jak dodał, liczy na bardzo dobry wynik byłego prezesa partii KORWiN.

