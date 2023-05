Sławomir Mentzen pobiera 500 plus, ale je potępia. „Jedna z największych porażek III RP”

Sławomir Mentzen był gościem Kamila Szewczyka w programie „Wieczorny Express”, gdzie opowiadał między innymi o tym, jak chce zmienić podatki i co by zmienił jako minister finansów. Nie zabrakło także tematu, który po zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest szeroko dyskutowany, czyli 500 plus. Sławomir Mentzen przyznał, ze sam ma troje dzieci i pobiera świadczenie, jednak nie jest zachwycony tym programem.

- 500 plus jest jedną z większych porażek III RP. Kiedy go wprowadzono na początku 2016 roku plan był taki, żeby on zwiększył dzietność w Polsce. W ogóle nie pomogło. W ocenie skutków regulacji dołączonej do ustawy o 500 plus było napisane, że w ciągu 10 lat zwiększy się dzięki temu liczba urodzeń w Polsce o 280 tysięcy dzieci. Rocznie miało rodzić się 28 tysięcy dzieci więcej. W 2015 urodziło się w Polsce 369 tysięcy dzieci, a w 2022 305 tysięcy. Spadek o prawie 60 tysięcy – mówił w rozmowie z Kamilem Szewczykiem.

Polityk podkreślał, że politycy i urzędnicy nie są potrzebni do rodzenia dzieci, a niska dzietność w Polsce jest wynikiem zmian kulturowych. Mówił także, że w najbogatszych państwach także rodzi się mało dzieci i programy socjalne nic nie zmienią.