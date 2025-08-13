Gwiazdorskie warunki dla minister Nałęcz! Luksusowy powrót z wakacji za nasze, by tłumaczyć się z KPO

Zwykły Polak za taki luksus zapłaciłby 1600 złotych! Po aferze z KPO szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz przerwała urlop, wróciła do Polski, by tłumaczyć się premierowi. Wczoraj rano jej samolot wylądował z Doha w Warszawie. Przy samolocie czekała specjalna limuzyna, która zawiozła minister do saloniku dla vipów, gdzie dostarczono jej bagaż. Za to iście gwiazdorskie traktowanie na lotnisku zwykły podatnik zapłaciłby fortunę. A ministra? - Usługę dla minister zlecił resort – zdradza nasz informator. Nasze pytania w tej sprawie musiały wywołać w ministerstwie wrzenie i szybką reakcję!

Od kilku dni media wytykają kolejne kontrowersyjne przykłady wypłacania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców. Opisywaliśmy m.in. gigantyczną dotację dla żony posła, która prowadzi ośrodek wypoczynkowy, czy pieniądze na zakup łodzi motorowych, - Rozliczymy każdą złotówkę – grzmiał kilka dni temu premier Donald Tusk. Za wypłaty odpowiada resort Katarzyny Pełczyńskiej – Nałęcz, która, od kilku dni przebywała na urlopie. Do sprawy odnosiła się w social mediach. - Tam gdzie są wątpliwości rozliczymy. Jeśli są naruszenia - wezwiemy do zwrotu środków. Mysz się nie prześlizgnie. Kontrole, kary, zwroty – zapewniała. Według naszych informacji na wezwanie premiera przerwała urlop.

Ministerstwo zamówiło VIP Line dla minister

W nocy z poniedziałku na wtorek polityczka Polski 2050 Szymona Hołowni była już na pokładzie samolotu pasażerskiego linii Qatar Airways z Doha (Katar) do Warszawy. Na lotnisku Okęcie samolot wylądował o 7:47. Przy schodach samolotu na minister czekała… limuzyna, która zawiozła ją do saloniku dla vipów, gdzie dostarczono jej bagaż. Mogła w tym czasie skorzystać z bufetu, zjeść śniadanie, zamówić sobie napoje. Wszystko w ramach tak zwanej usługi VIP Line. - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej posiada podpisaną z Polskimi Portami Lotniczymi umowę na korzystanie z usług Lotniska Chopina m.in. VIP Line. Stawka dla Ministerstwa objęta jest tajemnicą umowy. Zgodnie z zasadami korzystania ze strefy VIP Line dla podmiotów niekomercyjnych urzędujący minister właściwy ds. rozwoju regionalnego jest upoważniony do bezpłatnego korzystania ze strefy VIP Line w ramach lotniczej podroży służbowej – informuje nas biuro prasowe lotniska Chopina. Ale to nie była podróż służbowa, tylko powrót z urlopu.

Wysłaliśmy pytania, resort natychmiast reaguje

Według naszych informacji usługę VIP Line dla Katarzyny Pełczyńskiej – Nałęcz ministerstwo zleciło w poniedziałek właśnie w ramach tej umowy. Wczoraj rano zapytaliśmy resort o uzasadnienie tej decyzji. Przecież to nie była podróż służbowa, tylko powrót z urlopu? - Koszty powrotu z przerwanego urlopu pokryje w całości minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – zapewniło nas w końcu biuro prasowe nie pokazując faktury. - Oczywiście nie powinno tak być, że powroty z prywatnych wakacji polityków, czy obsługę VIP na lotnisku finansują obywatele z publicznych pieniędzy – komentuje nam Rafał Bochenek, poseł PiS. - Sam jednak fakt, że ta sprawa wychodzi na jaw teraz, bo podejrzewam, że wielu innych członków rządu Tuska robi podobnie, pokazuje, że pani Pełczyńska-Nałęcz jest na celowniku Tuska, który zachowuje się jak damski bokser i próbuje zrobić z niej czarną owcę, także w sprawie KPO, choć to ludzie Tuska ponoszą za tę aferę pełną odpowiedzialność – dodaje.

Czym jest usługa VIP Line

Usługa VIP Line dla jednej osoby kosztuje 1600 złotych. Zamawia się ją błyskawicznie wysyłając maila lub dzwoniąc na lotnisko. W ramach tej usługi pasażer otrzymuje: wydzieloną drogę na lotnisku bezpośrednio do strefy VIP Line. Szybką i dyskretną odprawę paszportową oraz biletowo-bagażową. Czekając na samolot ma indywidualnego asystenta saloników, który poda wybrany napój, posiłek oraz poinformuje, kiedy pasażer powinien wsiąść do limuzyny, która zawiezie go pod samolot. W przypadku korzystania podczas przylotu – transport limuzyną bezpośrednio z samolotu oraz dostarczenie bagażu rejestrowanego do Strefy VIP Line. Możliwość skorzystania z posiłku lub napojów.

