Kim jest Piotr Milowański? To on będzie nowym sekretarzem generalnym PiS

Po wyborach parlamentarnych nastąpiły zmiany w Prawie i Sprawiedliwości. Nie dość, że szefem klubu PiS będzie Mariusz Błaszczak, do tej pory szef MON. Polityk zastąpi Ryszarda Terleckiego. To jeszcze pojawiły się informacje dotyczące Elżbiety Witek, która do tej pory była marszałkiem Sejmu. Po prawdopodobnym przejęciu władzy przez opozycję, Witek ma zostać wicemarszałkiem Sejmu w ramienia PiS, donoszą media. Dodatkowo nastąpiła zmiana sekretarza generalnego PiS. Z funkcji zrezygnował Krzysztof Sobolewski, a jego miejsce zajął Piotr Milowański. Co o nim wiemy?

Kim jest Piotr Milowański? Od lat działa w PiS

Piotr Milowański to młody, 35-letni działacz PiS, który do 2018 roku był warszawskim radnym. W zeszłym roku został zastępcą sekretarza generalnego PiS, jak wówczas mówił o tym awansie Radosław Fogiel, była to zmiana "w ramach uznania dotychczasowej pracy i opieki nad strukturami” i wprowadzona, by "sprawniej zarządzać nową strukturą”. Niewiele o nim wiadomo, ale w 2022 roku sylwetkę Milowańskiego, po wspomnianym awansie, opisała "Polityka". Jeden z rozmówców gazety z PiS mówił wówczas: - Piotr codziennie stawia się w centrali. Jarosław Kaczyński dobrze go poznał i ma do niego zaufanie. Tygodnik napisał wtedy, że Milowański ponad 13 lat pracuje przy Nowogrodzkiej.

