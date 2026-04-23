Łukasz Litewka, poseł Lewicy z Sosnowca, zasłynął z innowacyjnej kampanii wyborczej i bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Jego działalność koncentrowała się na obronie praw zwierząt i aktywnym wspieraniu lokalnej społeczności, co wyróżniało go na scenie politycznej.

Poznaj historię polityka, który zmarł tragicznie w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie dziedzictwo empatii i zaangażowania.

Dowiedz się więcej o jego życiu, karierze i tym, jak wpłynął na polską politykę.

Łukasz Litewka – życie, wykształcenie i początki kariery

Urodzony 9 maja 1989 roku w Sosnowcu, Łukasz Karol Litewka był absolwentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach pracował jako specjalista do spraw komunikacji w Zakładzie Oczyszczania Miasta Mysłowice. Od najmłodszych lat jego aktywność publiczna była ściśle związana z Zagłębiem Dąbrowskim, gdzie angażował się w szereg lokalnych inicjatyw społecznych, budując silne więzi z mieszkańcami regionu.

Karierę polityczną rozpoczął w samorządzie lokalnym. W 2014 roku objął funkcję radnego Sosnowca z listy koalicji SLD Lewica Razem, którą skutecznie sprawował również po reelekcji w 2018 roku. W tym okresie zyskał reputację aktywnego działacza społecznego, nie ograniczając się do polityki, lecz przede wszystkim koncentrując się na realnym wspieraniu społeczności.

Kluczowe obszary działalności i sukcesy społeczne

Łukasz Litewka wyróżniał się na tle innych polityków swoim unikalnym podejściem, skupiając się na konkretnych działaniach i bezpośredniej pomocy. Był inicjatorem licznych akcji społecznych, szczególnie tych ukierunkowanych na pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami oraz porzuconym zwierzętom. Organizował zbiórki charytatywne, m.in. wyposażenia szkolnego dla Tanzanii.

Do propagowania swoich działań z powodzeniem wykorzystywał media społecznościowe. Jednym z jego największych sukcesów w tej mierze była zbiórka, w ramach której w ciągu kilkunastu dni pozyskano kilka milionów złotych na leczenie dziewczynki chorującej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Aktywnie wspierał również tworzenie schronisk dla zwierząt na Śląsku. W 2023 roku założył fundację pomocową #TeamLitewka, zostając prezesem jej zarządu.

Pilne! Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Ostatnie działania i tragiczna śmierć

W lutym 2026 roku, krótko po zakończeniu kontroli schronisk dla zwierząt przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Łukasz Litewka spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Wraz z Dorotą „Dodą” Rabczewską przedstawił propozycje poprawy sytuacji zwierząt w Polsce, co zaowocowało wystosowaniem apelu prezydenta w tej sprawie.

Życie Łukasza Litewki zostało tragicznie przerwane 23 kwietnia 2026 roku w Dąbrowie Górniczej, w wieku 36 lat. Zginął w wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze. Jego śmierć wywołała głębokie poruszenie w środowisku politycznym i wśród szerokiej opinii publicznej, a w licznych wspomnieniach podkreślano jego wrażliwość, zaangażowanie i unikalny styl działania.

Tragiczne zdarzenie na ulicy Kazimierzowskiej

Do tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, doszło w czwartek, po godzinie 13:00, na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Jest to odcinek drogi łączący Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem, miastem, z którym poseł był silnie związany.

Łukasz Litewka poruszał się rowerem, kiedy został potrącony przez samochód osobowy. Zderzenie było na tyle poważne, że mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia polityka nie udało się uratować. Zginął na miejscu wypadku.

Wstępne ustalenia policji i prokuratury

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do uderzenia w rowerzystę. Śledczy, pod nadzorem prokuratora, biorą pod uwagę kilka hipotez dotyczących przyczyn tego zdarzenia. Jedną z rozważanych możliwości jest zasłabnięcie lub zaśnięcie kierowcy pojazdu. Badania wykazały, że kierujący samochodem był trzeźwy w momencie wypadku.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policyjne. Droga została całkowicie zablokowana, a funkcjonariusze prowadzili szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu i okoliczności wypadku. Prokuratura podkreśla, że sprawa jest w toku, a okoliczności zdarzenia wciąż nie są w pełni jasne.

Śledztwo w sprawie wypadku Łukasza Litewki

Prokuratura intensywnie pracuje nad ustaleniem wszystkich faktów dotyczących tragicznego zdarzenia. Zebrany materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, oględziny miejsca wypadku oraz ekspertyzy techniczne, mają pomóc w pełnym odtworzeniu przebiegu wypadku i wskazaniu jego przyczyn. Wyniki śledztwa są kluczowe dla wyjaśnienia, co dokładnie doprowadziło do śmierci posła Łukasza Litewki.

Reakcje po śmierci posła

Informacja o śmierci Łukasza Litewki wywołała głębokie poruszenie w środowisku politycznym oraz wśród szerokiej opinii publicznej. Liczne kondolencje i wspomnienia podkreślały jego zaangażowanie społeczne, wrażliwość i unikalny styl działania, który wyróżniał go na polskiej scenie politycznej. Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej zakończył życie polityka, który zdobył sympatię wielu osób dzięki swojej autentyczności i pracy na rzecz innych.

Dziedzictwo Łukasza Litewki

Łukasz Litewka był posłem Lewicy, samorządowcem i działaczem społecznym, który zdobył popularność dzięki realnym działaniom i głębokiemu zaangażowaniu. Zasłynął jako osoba bezinteresownie pomagająca ludziom i zwierzętom, aktywna w mediach społecznościowych i bliska zwykłym obywatelom. Mimo kontrowersji prawnych, jego działalność społeczna i polityczna pozostawiła znaczący ślad, czyniąc go przykładem nowego stylu polityki, bardziej empatycznego, skoncentrowanego na człowieku i jego potrzebach.

Poniżej galeria zdjęć Łukasza Litewki

32

2

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat